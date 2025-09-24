El Corte Inglés impulsa la terapia celular personalizada para vencer el cáncer de mama: "Sin investigación no hay avance, y sin avance en el conocimiento de la enfermedad, no hay cura"

En 'Herrera en COPE', Jorge Bustos y Pilar Cisneros han hablado con Esther Uriol, directora de Comunicación de El Corte Inglés, sobre la importancia de la financiación en la lucha contra el cáncer.

La entrevista, enmarcada en el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer, ha puesto de manifiesto cómo el apoyo de grandes empresas es fundamental para avanzar. El Corte Inglés se ha posicionado como una de las compañías más implicadas, manteniendo una colaboración estrecha y duradera con la Asociación Española contra el Cáncer.

La relación entre El Corte Inglés y la Asociación Española contra el Cáncer se extiende ya por tres décadas, pero ha sido en los últimos once años cuando ha dado un salto cualitativo. La compañía ha pasado a financiar proyectos concretos de investigación, centrando sus esfuerzos en el cáncer de mama. Como ha señalado Uriol, "sin investigación no hay avance, y sin avance en el conocimiento de la enfermedad, no hay cura", una afirmación que resume la filosofía de este compromiso. Para la directora de comunicación, las empresas no solo deben aportar recursos económicos, sino también ayudar en la sensibilización y concienciación social.

Nuevo medicamento de terapia celular: el proyecto del doctor Julio Delgado

Esther Uriol ha explicado uno de los proyectos más prometedores que financian actualmente, liderado por el doctor Julio Delgado en el Hospital Clínic de Barcelona. Se trata de un ensayo a cinco años para desarrollar un innovador medicamento de terapia celular personalizada. El objetivo, según ha detallado, es ambicioso: "Esta investigación pretende diseñar un nuevo medicamento de esa terapia celular personalizada, que consiste en reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente". En este ensayo clínico participan también el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la Clínica Universidad de Navarra.

El doctor Julio Delgado y equipo del Clínic

Este no es el primer gran proyecto que impulsa la compañía, que ya ha financiado un total de cinco. Uriol ha recordado la investigación del doctor Aleix Pratt, centrada en la inmunoterapia personalizada, a la que destinaron un millón de euros. Aquel proyecto, que finalizó con éxito, consiguió la creación y validación de un producto por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, marcando un hito importante y abriendo camino a los tratamientos actuales.

Octubre, un mes clave para la concienciación

La implicación de El Corte Inglés se intensifica durante el mes de octubre, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre). Durante este mes, la empresa multiplica su apoyo y visibilidad, participando activamente en eventos como el concierto ‘CADENA 100 Por Ellas’, que se celebra el 18 de octubre. Esta cita se ha convertido en más que un evento solidario, siendo un símbolo de la lucha contra la enfermedad.

Para recaudar los fondos destinados a estos proyectos, El Corte Inglés pone en marcha una campaña especial centrada en la comercialización de productos solidarios. En esta iniciativa, la compañía no obtiene ningún beneficio, y se vuelcan en ella tanto los empleados como los proveedores y clientes. Como ha explicado Esther Uriol, es una "acción muy completa" en la que todos los actores se unen por una causa común, demostrando el poder de la colaboración social para impulsar la investigación.