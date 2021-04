Paz Padilla se defiende tras ser 'pillada' saltándose las restricciones de movilidad por Semana Santa

La polémica vuelve a perseguir a Paz Padilla. La colaboradora del programa "Sálvame" subió este viernes una fotografía a las redes sociales junto a unos amigos en Zahara de los Atunes (Cádiz). Una fotografía que no debería de sorprender a priori puesto que Paz es de Cádiz. Sin embargo, muchos de sus seguidores se han cabreado con ella porque consideran que la presentadora se ha saltado las restricciones de movilidad por Semana Santa con este viaje a su tierra. Paz estaba presentando "Sálvame" el jueves en Madrid y un día después se ha hecho la foto en Zahara de los Atunes.

“Ayer te despedías de Sálvame haciendo un llamamiento al sentido común y de la responsabilidad, quedarnos en nuestras comunidades, respetar el confinamiento perimetral. Y dirás que estás trabajando”, le espeta uno en Instagram. “Y yo 6 meses sin poder ver a mi familia, respetando todas las medidas”, “Está claro que ha trabajar no ha ido. Ha ido a ver a la familia y disfrutar de su tierra. Ya cada uno que piense lo que quiera. Pero yo llevo sin ver a mi familia meses por vivir en ciudades distintas” o “Yo flipo de verdad, no es por criticar, pero soy de Córdoba, vivo en Algeciras y llevo sin ver a mi familia no me acuerdo ya ni cuanto y me sigo jodiendo por respetar las normas y aquí la gente haciendo lo que le dé la gana, en serio tengo mucha rabia e impotencia” son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse bajo la fotografía que ha colgado Paz Padilla en sus redes sociales.

Sin embargo, el motivo del viaje ha sido laboral. Y es que Paz Padilla ha recalcado que ha viajado hasta su tierra natal para “firmar unos papeles” del primer local que la firma de ropa que tiene con su hija ha abierto en Zahara de los Atunes. Concretamente, la ampliación de contrato de las dependientas que hay en la tienda.

ASÍ ES NONINÁ, LA MARCA DE ROPA DE PAZ PADILLA Y SU HIJA

"NoNiNá nace de la idea de crear una marca que perdure en el tiempo y traspase generaciones, y cuya identidad contenga la carga emocional y la matriz cultural de nuestra tierra, Cádiz. Nuestro propósito es hacer llegar a cada cliente un trocito de este paraíso. Somos una marca de bolsos y marroquinería hecho en España, de manera artesanal en un taller en Ubrique. Apostamos por la calidad en la elaboración del producto y sus materiales, para ofrecer así la mayor durabilidad y apoyar la tradición y la industria española. En definitiva, No Ni Ná es Zahara de los Atunes, y es muy nosotras", escriben madre e hija en la web oficial de su tienda.

Paz Padilla ha querido dedicar también unas emotivas palabras a las dependientas que están a cargo de la firma mientras ella se encuentra en Madrid. “¡Cómo quiero a mis niñas”, ha escrito Paz en un vídeo que ha subido a las redes sociales. La andaluza ha hecho un tour por el establecimiento a través de sus stories. “¡Qué bonita que está”, ha dicho mientras mostraba a sus seguidores parte de las prendas que aparecen por toda la tienda.

