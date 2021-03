Broncano corrige a Juanra Bonet por uno de los retos de '¿Quién quiere ser millonario?': "Esta pregunta..."

El célebre humorista y presentador, David Broncano, ha corregido al programa que ha comenzado a presentar Juanra Bonet por una de sus preguntas cuando estaba participando en él.'¿Quién quiere ser millonario?' ha vuelto en las últimas horas a la pequeña pantalla tras años en los que no ha estado en emisión.

La novedad, en este caso, ha sido que los concursantes que han acudido al programa del prime time de Antena 3 de los viernes, como respuesta al liderazgo de'Got Talent' de Telecinco, es que los concursantes son personas que son conocidas por la sociedad, como Broncano o Bibiana Fernández, quien también ha estado presente en el programa.

'Got Talent' gana el primer asalto

Sin embargo, parece que el estreno del nuevo programa de entretenimiento no ha conseguido conquistar a la audiencia de televisión, ya que el consolidado espacio de Telecinco ha vuelto a ganarle la lucha por la audiencia a su competidora. '¿Quién quiere ser millonario?' estrenó su temporada congregando a 2.632.000 seguidores y un 17,5% de cuota. No es un mal dato, pero no lo suficiente como para sacar del pódium a 'Got Talent'.

El programa de Telecinco y Fremantle logró en su novena noche de audiciones su máximo de temporada al alcanzar los 2.777.000 espectadores y el 21% de share. Lo hizo, además, en una de las noches más especiales para el programa, ya que los telespectadores pudieron vivir el momento en el que la humorista Paz Padilla explica los motivos de su ausencia.

.@pazpadilla explica su ausencia en #GotTalent9: "He decidido quedarme en casa porque necesitaba curarme el alma". Te queremos ❤️ https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/zD9uuE8CDR — Got Talent España (@GotTalentES) March 12, 2021

"Este año me ha sido imposible estar con vosotros. Si lo pienso, me duele, porque amo 'Got Talent', y este año no he podido estar por mi situación personal, mi vida privada y porque no estaba fuerte", aseguraba la presentadora de 'Sálvame', lo que conseguía emocionar a parte del jurado presente.

Broncano corrige a Juanra Bonet por una de las preguntas

Sin embargo, aunque Juanra Bonet no pudiera con el especial momento vivido en Telecinco, lo cierto es que el programa ha dejado muchos momentos curiosos. Uno de los más llamativos mientras David Broncano estaba concursando ha sido cómo este ha corregido al programa por uno de los retos a los que tenía que enfrentarse.

"No pertenece al 'club de los 27'" era la pregunta que tenía que acertar en este caso, y las opciones eran Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain y Michael Jackson. El jugador, en este caso el humorista, aspiraba a ganar 500 euros.

"Intuyo que se refiere a los músicos que murieron con 27 años, que la sé eh, es Michael Jackson ahora la digo, pero es muy difícil para la tres, la tres tenía que ser cuál es la capital de España pero esta.. buff... yo creo que os habéis equivocado, pero es Michael Jackson, pero creo que os habéis columpiado", afirma Broncano. Una reflexión que provoca la risa del presentador, que no entra al trapo, pero que hace caso a Broncano y marca la opción D, de Michael Jackson, como si fuese la correcta. A los segundos, se confirma que el humorista estaba en lo cierto.

