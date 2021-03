Paz Padilla reaparece en 'Got Talent' para explicar el motivo de su ausencia del programa

La presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla, ha vuelto este viernes al programa de entretenimiento 'Got Talent' para explicar los verdaderos motivos de su ausencia dentro del programa, que cuenta con personajes tan conocidos como la cantante Edurne o el comunicador Risto Mejide, uno de los mayores expertos en concursos.

Lo ha hecho después de que varias personas hayan preguntado cuáles son los motivos de la ausencia de la humorista, que durante las anteriores ediciones ha estado siempre en primera fila.

Una actuación muy especial

Precisamente, Paz ha sido este viernes una de las grandes protagonistas durante el programa, después de que uno de los concursantes, Adán Borges, haya interpretado con su voz y su piano encima del escenario una canción muy especial para la presentadora, "Cádiz". Este municipio es uno de los más queridos para la humorista, ya que es uno de los lugares donde reside si está en su tierra.

La emoción ha inundado el escenario de 'Got Talent', lo que ha provocado que el público, después de la interpretación del joven, se haya puesto en pie para aplaudirle. Edurne y Dani Martínez le han dado su visto bueno, mientras que Risto ha decidido no confiar en él. Sin embargo, gracias a los dos síes los espectadores podrán ver al artista encima del escenario.

También podrá hacerlo Santi Millán, el humorista que se encarga de presentar el programa. Milán, amigo íntimo de Paz, no ha desaprovechado la oportunidad y le ha querido mandar un mensaje muy directo tras esta actuación: "Paz, sé que nos estás viendo, esta canción es para ti, ha dicho.

Paz interviene el programa para explicar su ausencia

La artista, sin embargo, previamente ya ha querido explicar el motivo que ha provocado su ausencia dentro del programa. "He preferido quedarme en casa. Necesitaba curarme un poco, curar el alma". arrancaba el video que ha sido emitido.

"Me quiero dirigir a todos vosotros, los que me estáis viendo tanto en el teatro como en casa, y a mis compañeros. Este año me ha sido imposible estar con vosotros. Si lo pienso, me duele, porque amo 'Got Talent', y este año no he podido estar por mi situación personal, mi vida privada y porque no estaba fuerte", ha asegurado la presentadora de 'Sálvame', haciendo emocionar a Edurne.

.@pazpadilla explica su ausencia en #GotTalent9: "He decidido quedarme en casa porque necesitaba curarme el alma". Te queremos ❤️ https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/zD9uuE8CDR — Got Talent España (@GotTalentES) March 12, 2021

"No quería ser injusta y juzgar a algunos (participantes) de una manera que no se merecían. Por eso he preferido delegar esa responsabilidad a mis compañeros, porque son grandes profesionales, ha continuado, aunque ha advertido que su ausencia es temporal.

"Volveré a estar con vosotros después de un tiempo de retiro. Seguramente estaré fuerte y daré todo. Lo que no he dado en las audiciones, lo daré en las semifinales y la gran final. De verdad que quiero daros las gracias a todos, a mis compañeros y al público, por entenderme, por comprenderme y apoyarme", ha terminando afirmando, lo que ha dejado le plató en un silencio emotivo.

También te puede interesar

Descubierto el motivo por el que Paz Padilla no presentará 'Sálvame'

Las consecuencias que ha tenido para Telecinco la ausencia de Paz Padilla de 'Sálvame'