Un concursante de '¡Boom!' frena a Juanra Bonet y se niega a contestar: "Está feo"

'¡Boom!' es un concurso que lleva siete años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver pruebas, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

Esta vez, ha sido un concursante quien acaparó la atención del público cuando frenó a Juanra Bonet y se negó a contestar a su pregunta. Como es habitual, antes de comenzar el juego, el conductor del espacio dio paso a los concursantes para su presentación. Este momento se produjo cuando llegó el turno de Jandro, de 'Los que pudieron', quien contó a qué se dedicaba tras lograr neutralizar la segunda bomba del programa.

"Jandro, ¿Y tú a qué te dedicas?", le preguntó Bonet. "Soy ingeniero industrial y, ahora mismo, estoy trabajando en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo para el Ministerio de Defensa", respondió, dejando al presentador muy sorprendido. "¡Ostras! ¿Y eso es muy importante?", reaccionó el comunicador, fingiendo una expresión de indiferencia, por lo que no dudó en hacerle preguntas al respecto.

"Sí. Me parece interesante. Es investigación y desarrollo. Hacemos modelos a escala de buques, plataformas... Todas las cosas que son navales. Y las ensayamos", explicó el participante. "¿En una piscinita pequeña?", cuestionó el presentador muy interesado. "No, en dos piscinas enormes, de hecho", le corrigió entre risas.

"No me preguntes"

"¿Estáis ahora mismo con una cosa ultra secreta que puedas explicarnos?", insistió Bonet. "No debería", le respondió muy claro. "Pero hay planes...", dejo caer el comunicador para intentar sacarle información al respecto. "Hay planes, siempre", se limitó a decir el concursante. "Vale, hay planes... ¿Qué pinta tienen?", continuó preguntando Bonet.

"Bien, si", dijo el participante muy escueto. "Ósea si, bien...", repitió el presentador para ver si continuaba soltando información. "No me preguntes Juanma, que está feo", le cortó Jandro, dejándole claro que no podía contarle nada. A pesar de ello, se tomó sus preguntas con humor y le frenó, aunque entre risas y siguiendo las bromas.

Al comprobar que no iba a conseguir que dijese nada más, el presentador pasó a la siguiente concursante y dejó aparcado el turno del concursante. Acto seguido, los participantes retomaron sus puestos para continuar con el juego.