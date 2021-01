El baño de realidad del doctor Carballo al médico que le llama “cuñao” por criticar al Gobierno: "Mire usted"

El doctor César Carballoha respondido este viernes al especialista en Medicina Preventiva, Lluís Serra, que le llamaba “cuñao” en redes sociales por sus constantes críticas al Gobierno desde televisión, en concreto desde el magacín de las mañanas de Antena 3, 'Espejo Público'. Una contestación a la que se sumaban tanto el conocido presentador Iker Jiménez, del que Carballo es habitual colaborador, como el periodista Iñaki López, hombre al frente de 'La Sexta Noche', programa al que acude regularmente Carballo.

Ya hace varias semanas que el doctor de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal insiste en la tertulia de los sábados en La Sexta de la necesidad de confinar el país para evitar una tercera ola. Hace sólo unos días criticaba directamente a Salvador Illa y a Fernando Simón por su postura de relajación de cara a las navidades. Ahora, y por medio de 'Espejo Público', explicaba: “Con esta Incidencia Acumulada no podemos hacer otra cosa que confinar y resetear nuestra estrategia”.

Es un dislate que los especialistas en urgencias opinen sobre medidas de salud pública. ¿Se imaginan que yo opinara sobre los protocolos en urgencias o en intensivos en television? ¡Basta ya de cuñaos hablando de la pandemia! pic.twitter.com/HQuN6QihOp — Lluis Serra �� (@lluisserramajem) January 14, 2021

Lluis Serra llama “cuñao” a Carballo

Una intervención que parece no haberle gustado a Lluis Serra, Director del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. “Es un dislate que los especialistas en urgencias opinen sobre medidas de salud pública”, comentaba en redes sociales. Además, el experto se comparaba con el colaborador de 'Informe COVID' como ejemplo: “¿Se imaginan que yo opinara sobre los protocolos en urgencias o en intensivos en televisión?” Por último, terminaba por llamado “cuñao” a Carballo: “¡Basta ya de cuñaos hablando de la pandemia!”

Baño de realidad de Carballo a Serra

No obstante, el doctor César Carballo, muy activo en las redes sociales, no se cortaba a la hora de responder a su colega de profesión: “Mire usted, señor Lluis Serra, además de cuñao, soy médico de urgencias con 20 años de experiencia, vicepresidente de SEMES Madrid, máster en gestión de urgencias, y alta dirección hospitalaria,dirigido 2 simulacros de catástrofes”, comenzaba detallando el también tertuliano de La Sexta.

Un currículum que duraba no sólo un tweet, sino dos: “He dirigido el protocolo de atención a pacientes con enfermedades de alta letalidad en el hospital de referencia LA Paz (con mas de 600 pacientes atendidos) he tenido el privilegio de coordinar a 35 profesionales (a lo mejor cuñaos para usted..) referencias a nivel mundial”, concluía

César Carballo, en una intervención en 'La Sexta Noche'

Iñaki López e Iker Jiménez salen al paso

La primera figura en defender a Carballo ha sido la persona que más apostado por él mediáticamente desde el inicio de la pandemia: Iker Jiménez. “El doctor César Carballo es un valiente. No pía el discurso que toca a cada momento. Ha salvado muchas vidas y se ha jugado la suya”, comentaba en Twitter el presentador de 'Cuarto Milenio'. “No es dócil. No se pliega. Y eso se paga. Si te sirve de algo, amigo, yo contigo”.

Otra de las figuras que se mojaba en la bronca era Iñaki López, presentador de 'La Sexta Noche'. “Me pregunto qué necesidad tendrá el señor Serra de insultar y menospreciar así a un compañero formado y preparado para dar su opinión. Bastaba con argumentar. Ánimo Cesar”, respondía el periodista vasco.