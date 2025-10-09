Santi Cañizares: "La gran asignatura que tendrá que aprobar Luis de la Fuente de cara al Mundial con la lista y con cada once tiene que ver con una temporada muy larga"

Santi Cañizares, en su calidad de exfutbolista, se atrevió a hacer una valoración del trabajo tan importante que va a tener por delante el seleccionador, Luis de la Fuente, de cara al próximo Mundial.

En la concentración de la selección española se sigue hablando del estado físico de algunos de los seleccionables a estas alturas de la competición, y del notable roce que han tenido de forma reciente De la Fuente y Flick a raíz de Lamine Yamal y otros lesionados del Barça.

EFE Luis de la Fuente, en la rueda de prensa de este viernes tras dar la lista para los partidos ante Georgia y Bulgaria.

Cañizares expuso en El Partidazo de COPE que la gran misión que tiene que conducir con éxito De la Fuente será "tener que hacer una evaluación a nivel físico muy importante de cara al Mundial", tanto para hacer la lista definitiva "como luego para elegir los once" de cada partido.

Para Cañizares, "esa va a ser la clave y la gran asignatura que tiene que gestionar y aprobar Luis de la Fuente", más si cabe en una temporada muy larga "en la que se juega a un ritmo muy alto" y en la que el riesgo de lesión por muchos jugadores es altísimo.

Es una situación que afecta al fútbol a nivel mundial. Para Cañizares, no hablamos de un fenómeno que afecte exclusivamente a España, "sino a muchos jugadores de todos los países, que pueden llegar al Mundial sin energía".

De ahí que el exportero piense que la gran dificultad que tienen los seleccionadores "y que no se ha resuelto a día de hoy, y es todavía más comprometida, es que evalúan a los jugadores por lo que son, por lo que han sido, por la temporada que han hecho, por lo que le aportaron en un pasado, y no por el momento de forma que se encuentren cuando empiece el Mundial. Y creo que esto va a ser fundamental y va a marcar diferencias en el Mundial", insistió.

Para Cañizares, que muchas estrellas lleguen al Mundial muy al límite tampoco es nuevo: "En mi época y en anoteriores ya llegaba todo el mundo al límite". Y en el caso de los futbolistas españoles, "el jugador español, que es un jugador generoso y que lo da todo desde septiembre hasta junio, ya veremos dónde está cada uno, porque seguramente hablemos con unos datos que ahora mismo no tenemos", finalizó.