Iker Jiménez publica los datos que ponen en jaque a Fernando Simón: "A lo mejor la cepa sí tiene que ver"

Fernando Simón ha reaparecido esta semana tras una (ya habitual) ausencia durante los días festivos en nuestro país. Sus declaraciones han provocado un auténtico terremoto, pues Simón se encargó de asegurar que la variante británica no tendría gran incidencia en nuestro país, además de culpar al comportamiento de los españoles durante las vacaciones de Navidad por el aumento de casos. Toda esta coctelera de declaraciones ha generado un aluvión de críticas a las que Iker Jiménez ha hecho una clara referencia.

La variante británica, los datos de Jiménez y las profecías de Simón

Estábamos a finales de enero y Fernando Simón nos deleitaba con unas palabras que ya son parte de nuestra memoria común: "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado", avanzaba el experto que en aquel entonces pocos conocíamos y al que se le había encomendado la misión de dar la cara frente a los españoles para explicar una situación que era poco más que "una gripe".

La realidad, tozuda, se impuso y tras una dramática primera ola del virus llegó un verano de desescalada a trompicones que culminó con una segunda ola que "no se podía prever". Vuelta a un endurecimiento de las restricciones y, sin llegar al término de la segunda ola, la tercera nos está castigando tras unas Navidades en las que Simón ha encontrado a un claro culpable. Lo que el director del CCAES tiene muy claro es que, culpa de la variante británica, no es. Algo que, los datos proporcionados por Pablo Fuente, colaborador habitual de 'Cuarto Milenio', parece desmentir.

23/11 al 27/11 —> 71.478

30/11 al 04/12 —> 56.439

07/12 al 11/12 —> 45.928*

14/12 al 18/12 —> 66.661

21/12 al 25/12 —> 57.715*

28/12 al 01/01 —> 73.314*

04/01 al 08/01 —> 122.095*

11/01 al 15/01 —> 201.804



Datos de contagio by @PabloFuente

A lo mejor la cepa sí tiene que ver. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 15, 2021

En una lista de los datos semana a semana elaborada por Pablo Fuente y compartida por Iker Jiménez, se puede ver cómo, salvo en el período que va del 7 de diciembre al 11 de ese mismo mes y el que va del 21 al 25 de diciembre, el resto de semanas se ha producido una subida sustancial del número de positivos. Son especialmente preocupantes los datos que comparte Jiménez desde el 28 de diciembre, una vez terminados los días de Navidad (que no de fin de año).

A partir del paso de las fiestas, se puede ver cómo la incidencia del virus en el número de positivos crece de una forma casi sin precedentes. Unos datos terribles con los que Iker Jiménez apunta a lo que Fernando Simón no quiere, la variante británica del coronavirus: "A lo mejor la cepa sí tiene que ver", recrimina el periodista desde su cuenta de Twitter.

Fernando Simón rechaza la variante británica como un elemento que explique el aumento de casos

En su polémica rueda de prensa, esta semana, Simón afirmó: "El problema no es la cepa británica, sino nuestro comportamiento", ha puntualizado el doctor Simón. En este sentido, ha recordado que en España hay en torno a setenta casos de la cepa británica. De hecho, el experto ha querido restar importancia a esta nueva mutación y ha admitido que "el impacto de la variante, en caso de tener algún impacto, será marginal, al menos en nuestro país".

Fernando Simón: “Hemos pasado unas vacaciones de Navidad mejor de lo que debíamos haber pasado y ahora estamos observando los resultados" pic.twitter.com/uVzex7pI5I — El HuffPost (@ElHuffPost) January 11, 2021

Ante una curva de contagios que no deja de crecer, cada día más, el director del CCAES ha sido preguntado, como no podía ser de otra forma, sobre un posible nuevo confinamiento domiciliario y los motivos por los que aún no se ha permitido que las comunidades que lo han solicitado puedan llevarlo a cabo. "Estamos en niveles por debajo de lo observado durante la segunda ola y durante la segunda no hubo confinamiento, y no fue necesario hacerlo. Lo que sucedió durante la primera ola fue muy superior a lo que se detectó en la segunda". Sin embargo, frente a esta situación descontrolada, ha confesado que "no sé cuándo va a llegar el pico de esta nueva fase".

Según ha indicado, los mayores "no están encerrados" y aunque se han tratado de "minimizar al máximo" los riesgos, ha dicho que no pueden negar "alguna transmisión por esta razón", aunque el virus también se ha podido introducir, según ha dicho, a través de trabajadores o de las visitas.

Por otro lado, sobre la vacunación contra el virus, el director del CCAES ha señalado que la borrasca Filomena ha podido afectar "en algún caso concreto pero no a nivel general" y para reflejarlo ha recurrido a los datos de vacunación, después de haberse administrado más de 100.000 dosis desde el pasado viernes. "Hemos puesto la mitad y existen suficientes congeladores para que no sea necesario ponerlas todas inmediatamente", ha puntualizado. No obstante, ha transmitido que "el efecto de las vacunas no podremos verlo hasta finales de febrero o principios de marzo".