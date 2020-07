El aviso de Millán Salcedo a Pedro Sánchez por los sanitarios: "Hay que subirles el sueldo"

En los últimos meses si se ha puesto en valor una profesión esa ha sido la de los sanitarios en todos los niveles, desde auxiliares de enfermería a médicos, pasando incluso por los farmacéuticos.

Todos estos profesionales han echado el resto cuidando y luchando por la salud de todosa lo largo de toda la pandemia del coronavirus. A día de hoy todavía siguen batallando contra la pandemia del COVID-19, mientras que un gran número de españoles parece haber olvidado lo sucedido durante el confinamiento y los rebrotes siguen a más con el paso del día.

Sin embargo, quien si se acuerda de este sector es Millán Salcedo, el cómico famoso por 'Martes y trece', que sabe lo que es que estos trabajadores le salven la vida en más de una ocasión.

El recado de Millán Salcedo a Pedro Sánchez

El cómico fue uno de los invitados de la última entrega de 'laSexta Noche'. Ahí, Iñaki López quiso interesarse por la salud de Salcedo después de unas semanas algo delicadas. Era bajo este pretexto que Millán quiso dar la cara por el sector sanitario y todo lo que se merecen: "En 5 o 6 años me han salvado la vida varias veces todo ese equipo humano. Si yo fuera el presidente del Gobierno, y voy a ser populista, pegaría un golpe encima de la mesa y les subiría el sueldo tres veces a esta gente", defendía el cómico.

"Son ángeles benefactores. Lo llevan dentro, es vocacional. Lo digo de corazón, muchas gracias por ayudarnos tanto y tanto", finalizaba Millán agradeciendo la labor de todo el personal sanitario.

Millán Salcedo: "Los médicos y me han salvado la vida varias veces. A Pedro Sánchez le diría que hay que subirle el sueldo a los médicos y sanitarios" #L6Ninquietud — laSextaNoche (@SextaNocheTV) July 11, 2020

También arremetió Millán Salcedo contra algunos medios de comunicación y partidos políticos que han utilizado como arma arrojadiza la cifra de muertos provocadas por la COVID-19: "He de reconocer públicamente que hace un tiempo que he preferido no ver algunos telediarios. A mí que se haga morbo y carnaza en estos tiempos no me gusta nada. Y que se haga política estando en un lado u otro tampoco, y muchos menos con los muertos", finalizaba el que fuera compañero de Josema Yuste, que a continuación animaba a todo el mundo a usar y practicar medidas para protegerse: "Hay que ser solidarios".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

'Lazos de sangre' indaga en la conflictiva convivencia de Martes y Trece: "Amigos, amigos no hemos sido"

Madonna, Tom Cruise o Britney Spears: Las apariciones más surrealistas de la TV española de los 90

Las frases y expresiones de la televisión que saltaron al vocabulario de la calle