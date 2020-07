'Lazos de sangre' indaga en la conflictiva convivencia de Martes y Trece: "Amigos, amigos no hemos sido"

'Lazos de sangre' continúa indagando en las sagas más famosas de la televisión. El programa presentado por Boris Izaguirre ya ha homenajeado a Carmen Sevilla, e analizado la trayectoria de Al Bano Carrisi y su familia. En esta última entrega, 'Lazos de sangre' aprovechó el gran archivo documental que tiene TVE de Martes y Trece para hacer un recorrido por la carrera del grupo cómico más exitoso de la historia de la televisión de España, solo seguido y con distancia por Cruz y Raya.

El documental contó con los testimonios de los propios componentes dando su punto de vista, Josema Yuste, Millán Salcedo y Fernando Conde. También aparecía en la sección del documental personajes claves en su trayectoria como Víctor Manuel, la periodista Rosa Villacastín, o José Luis Campuzano 'Sherpa', de Barón Rojo, su primer mánager.

Ya en el plató de debate, junto a Boris se encontraban Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos y los humoristas Manolo Sarriá, Carlos Latre, y Soledad Mallol y Elena Martín, 'Las Virtudes'.

“Es una tontería pretender por separado ser más que Martes y Trece”. #LazosMartesYTrecehttps://t.co/V5sNeGEs6npic.twitter.com/4MosEUMH8t — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 1, 2020

La verdad del adiós de 'Martes y Trece'

En 1997 después de 20 años en los escenarios, y 12 como dúo, Millán Salcedo ponía fin al grupo cómico más exitoso de la televisión. Se despedían con el especial de Nochevieja de aquel año. Mucho se rumoreó por aquel entonces sobre los motivos reales detrás de esta ruptura. Víctor Manuel afirmaba que en ocasiones le había confesado a Millán que se equivocó al separarse de Yuste: "Con el éxito que tenían no se podían permitir dejarlo".

Josema por su parte declaraba que: "Millán estaba superado por la presión del público, de los mánagers. Él tenía sus motivos y yo los míos", decía con cierto resentimiento. Sin embargo la otra parte tenía otra versión de la ruptura: "No lo asume y lo sigue sin entender", tras declarar que la decisión fue exclusivamente del manchego.

"Somos tan diferentes que nos compenetramos. Millán es muy variable, y eso choca. Yo tengo una forma de ser incompatible con la de ellos y viceversa. Soy un luchador nato, un gallo de pelea", explicaba Yuste en un vídeo de archivo de TVE. Salcedo por su parte tuvo claro desde el primer momento que ninguno de los dos podían optar a conseguir superar lo que habían hecho como dúo: "Es una tontería pretender por separado ser más que Martes y Trece".

En sintonía con la incompatibilidad de Salcedo y Yuste opinaba la periodista Rosa Villacastín: "Eran la noche y el día, el agua y el aceite. Lo misterioso es que hayan durado tanto juntos". A pesar de que en los últimos años los componentes se han dejado ver juntos en varios programas como 'Mi casa es la tuya' o 'Sálvame Deluxe', los rumores continúan dando que hablar sobre la relación que tienen ambos. En palabras de Josema: "Amigos, amigos, te digo que no hemos sido", afirmaba duramente. Por su parte, a la misma pregunta Millán afirmaba lo contrario, que después de lo vivido si existe una amistad.

También participó en este documental el tercero en discordia del grupo, Fernando Conde. Este conoció a Salcedo en la mili y posteriormente formarían el trío Martes y Trece junto a Juste. En 1985, Conde decide abandonar la formación para dedicarse al teatro, provocando una crisis en la pareja. Este lo hizo porque no se sentía cómico y quería dedicarse al teatro clásico. "Estuve una época muy enfadado", decía el exmiembro que reivindicaba que por lo menos la 'Y' de Martes y Trece. No dudo tampoco en dejar un recado a Josema Yuste, del que decía que "se escabullía con facilidad cuando las cosas se torcían".

José Luis Campuzano 'Sherpa', que fue su primer mánager y quien prestaba su local para los ensayos es más claro sobre la relación entre los cómicos: "Josema y Millán se llevaban fatal. Cuando hay dinero de por medio, hay egos, hay envidias, hay celos. Ellos no iban a escapar de ello".

Se hizo un recorrido por las actuaciones más memorables de la pareja, las imitaciones, y sobre todo, su éxito con Encarna Sánchez y la empanadilla de Móstoles. También se habló de la relación que tuvo el dúo de cómicos con Isabel Pantoja, y como todo se torció después de una imitación, llegando el perdón años más tarde en el entierro de Lola Flores. No faltó el recorrido personal de cada uno, como Millán y Yuste perdieron a uno de sus padres cuando eran niños, algo que les marcó, y cómo Salcedo tuvo el apoyo de su familia para ser actor, mientras que Josema tuvo que enfrentarse con su padre por su pasión.

Tras la emisión del documental hubo un debate donde los colaboradores debatieron algunos de los aspectos más destacables de la pieza que se acababa de emitir. Con motivo de este debate salío a la palestra un tema muy actual, el de los límites del humor y la diferencia en dedicarse a esta profesión ahora y hace 20 años: "Desde que no están está todo más crispado", admitía Boris. "Ahora hay un error que es lo políticamente correcto, hay determinadas cosas que parece que no se pueden decir. Habría que tener más naturalidad ahora como lo hacía antes Millán Salcedo en Martes y Trece", destacaba Paloma Barrientos. "Nada es tan importante como para no poder hacer humor", ha criticaba Carlos Latre.

