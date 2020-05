Madonna, Tom Cruise o Britney Spears: Las apariciones más surrealistas de la TV española de los 90

Decir que la televisión española ha cambiado mucho en los últimos 20 años sería quedarse corto. Mientras estamos más que acostumbrados a que sea en programas de Late Night como 'Late Motiv', 'La Resistencia' o 'El Hormiguero' en el que aparezcan las grandes estrellas de Hollywood y de la música, existió un tiempo donde el grupo juvenil más famoso del mundo hacía su aparición en 'El club Disney' o en el que Isabel Gemio daba paso a la voz más reconocible de Hollywood.

Se trata de un tiempo antes de que Antonio Banderas se convirtiera en una de las mayores estrellas del cine, antes de que Pedro Almodóvar, Penélope Cruz o Javier Bardem ganasen un Oscar o antes de que la música latina copara los puestos más altos de los más vendidos. Cuando no estábamos acostumbrados al cachondeo entre Pablo Motos y Will Smith y cuando soltaban a Charlton Heston cual pastor alemán desconcertado en mitad del plató de 'Sorpresa, sorpresa'. Ahora, un usuario de Twitter ha recopilado los encuentros más extraños del mundo de la televisión de los 90 con cruces entre Britney Spears y Emilio Aragón o entre Antonia Dellate y Juan-Claude Van Damme.

La foto que Belén Esteban guarda como oro en paño

En los años en los que Tom Cruise conoció a Penélope Cruz tras el rodaje de “Vanilla Sky”, el remake de la película de Amenábar, la estrella de Hollywood comenzó a salir con la española. Una noche ambos se encontraron con una joven princesa del pueblo: Belén Esteban, conocida por ser una goupie de cantantes y actores con los que no desperdicia una oportunidad para fotografiarse. En este caso, queda una pareja de lo más bizarra.

Pero lo más curioso es que la celebrity guarda la fotografía como oro en paño. Tal es el caso que, en una intervención reciente en 'Sálvame' desde su casa en la que se encontraba confinada pudo verse la mítica foto. Esteban la guarda preciadamente a plena vista colgando de la pared del salón.

Belén Esteban tiene en el salón su foto con Tom Cruise y Penélope Cruz pic.twitter.com/9MZS1HboXM — Carlos Otero (@CarlosOtero1980) April 23, 2020

Encuentros en 'Sorpresa sorpresa'

Si ahora 'El Hormiguero' es el lugar favorito de los actores de Hollywood “para divertirse” o para hacer promoción de sus películas, en los 90 lo era el programa 'Sorpresa, sorpresa', presentado por Isabel Gemio. Sin duda, uno de los grandes momentos del programa fue el reencuentro de Carmen Sevilla con un Charlton Heston desubicado o la aparición entre bambalinas de una Whitney Houston en su pico de popularidad tras “El guardaespaldas”. También tuvieron su oportunidad Cher, que compartió escenario con Gemio y con Rudy Aragón.

Futbolistas de Primera División también pasaron por el plató de 'Sorpresa, sopresa' pero, quizás, uno de los momentos más surrealistas del programa fue el encuentro de la presentadora con los 'Backstreet Boys', a los que ni siquiera dirige la palabra. Mismo grupo tuvo una aparición más destacada en la efímera serie de Antonio Resines “A las once en casa”.

Britney Spears en 'Médico de familia'

No hay manera de decir esto con rodeos: Britney Spears tuvo un cameo en la serie 'Médico de familia' protagonizada por Emilio Aragón. Poco más hay que añadir a que Britney, en plena cúspide de fama en Estados Unidos, compartió reparto con el aclamado “Chechuuu”, interpretado por Aaron Guerrero.

1. Britney Spears y Emilio Aragón en #MedicoDeFamiliapic.twitter.com/5tOXJPYJO2 — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) May 22, 2020

La entrevista entre Martes y Trece y Madonna

Mención especial merecen también Martes y Trece y su entrevista a la reina del pop: Madonna. Josema Yuste y Millán Salcedo dejaron totalmente fuera de juego a la artista

Cualquier objeto para ti puede encerrar un sentimiento sexual? No encuentro esta mesa sexualmente atractiva. Y esta bandeja de palomitas? No, no hay nada aquí que me excite.