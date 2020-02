 Las frases y expresiones de la televisión que saltaron al vocabulario de la calle

La televisión es un vehículo perfecto para la cultura. Un lugar donde manifestar cualquier tipo de idea o de mensaje. Además de altavoz de historias, la televisión también sirve como modelador del lenguaje. No se entiende la evolución y construción del mensaje y del vocabulario español de los últimos años sin la televisión de por medio.

Por esa razón, la televisión también es una fuente perfecta de nuevas palabras y expresiones que se adaptan al vocabulario popular de la gente de la calle y se queda guardado en la memoria colectiva. Siendo la televisión una compañera idónea en nuestro día a día es lógico este trasvase lingüístico de la televisión a la calle.

A continuación vamos a rescatar alguna frases o expresiones que han pasado de tener una vida efímera en televisión a una vida casi eterna en la forma de hablar de los españoles.

Las frases que saltaron de la televisión a tu día a día

1. ¡ESTEFANIAAAAAAAAAAA!: El grito del momento. Un simple grito con un nombre femenino que ha llegado hasta la propia gala de los Goya. Este grito salió del programa 'La Isla de las tentaciones', uno de los éxitos de la temporada televisiva. Christopher corría por una playa gritando el nombre de 'su amada'. Estas imágenes se viralizaron, y pronto se multiplicaron en las redes los vídeos donde la gente emulaba el grito del participante del reality. Pocas personas quedan que no sepan quién es Estefanía. Finalmente se trata de un grito que no dice nada más que un nombre, pero siempre puedes utilizarlo para romper el hielo en una reunión con tu jefe

HISTORIA DE LA TV:

Fani reaccionando al “ESTEFANIAAAAAAA” ��#LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/lv89sGOyAA — Chiefy Sah ��‍�� (@chiefysahhh) February 11, 2020

2. DIGAMELÓN: Si utilizas esta expresión, o eres más viejo que el barco de Chanquete o un 'viejóven' habita dentro de ti. Una de las expresiones más conocidas de 'Martes y Trece' junto al mítico "Encanna de noche, empanadilla Encanna". En esta ocasión, el sketch del que deriva esta expresión presentaba a Millán Salcedo respondiendo un ficticia llamada mientras cortaba un melón. Este descolgaba 'el teléfono' y siempre respondía "digamelón". Esta forma de responder el teléfono caló en la sociedad española de la época y a día de hoy todavía puedes encontrar a quien te responde al teléfono de esta forma.

3. HASTA LUEGO MARI CARMEN: 'La princesa del pueblo' lleva muchos años en nuestras televisiones llenando hora en los platós. Durante todo este tiempo nos ha dejado expresiones que han calado en nuestra forma de hablar. Quién esté libre de no haber dicho nunca "Yo por mi hija ma-to" que tire la primera piedra. La personalidad peculiar de Belén Estaban se ha ganado a mucha gente, y su habitual "Hasta luego Mari Carmen" forma parte de nuestro vocabulario, ya sea bien para despedirnos de alguien o como una forma de expresar sorpresa en sentido negativo.

4. UN POQUITO DE POR FAVOR: Una serie que marcó una época, 'Aquí no hay quien viva'. El éxito de esta serie fue enorme, y gran culpa de ello la tenía su peculiares personajes. Uno de los que más caló entre el público fue Emilio, el conserje. Un personaje interpretado por Fernando Tejero, y que dejó un frase que ha pasado a la historia de la televisión y de nuestro lenguaje: "Un poquito de por favor", una frase que utlizaba este portero cada vez que le pisaban 'el fregao'. Esta serie también nos dejó expresiones como "chorizo, váyase Señor Cuesta, váyase".

5. ESTOY FATAL DE LO MIO: Otra serie de la que el público tiene un gran recuerdo, 'Manos a la obra', o en otras palabras 'Manolo y Benito'. Las chapuzas de estos dos albañiles hicieron las delicias de los españoles. Benito siempre dejó claro que el trajo a España el gotelé y seguro que eres de lo que sabes como murió su padre. Benito destacaba por no ser muy apasionado del trabajo en general. Para poder escaquearse hizo suya la frase perfecta: "Estoy fatal de lo mio". Esta frase se ha convertido en la frase favorita de los trabajadores que están de baja, o de las personas que quieren evitar una comida con sus suegros.

6. HOLA, SOY EDU, FELIZ NAVIDAD: Abrimos la veda de los anuncios. Otra parte de la televisión que crea escuela en nuestro vocabulario. El primer anuncio 'viral' que se recuerda era el de un niño, algo repelente, que felicitaba la navidad. Ahora no hay fiestas navideñas que no tengamos que acordarnos del amigo Edu.

7. CLARO QUE SÍ GUAPI: Uno de los ejemplos más reciente. Hubo unos meses en España donde todo el mundo respondía afirmativamente con esta expresión. A la chica del anuncio le salieron entrevistas de hasta debajo de las piedras. Lo que nos quedamos sin saber es como hacía ese baile capaz de partir la espalda de cualquier contorsionista, y si finalmente terminó haciendo "una rebajita".

8. PERO ESTO QUÉ ES: Muchos son los años que lleva Matías Prats contándonos la actualidad. Además de sus típicos chascarrillos, también fue habitual en sus primeras etapas los fallos técnicos durante sus informativos. Un día, Matías no pudo más y soltó todo lo que llevaba dentro. Desde entonces somos muchos los que cuando nos indignamos recordamos al presentador.

9. SI ME QUERÉIS, IRSE: Una de las bodas más famosas de la historia de España. A la 'Faraona' se le ocurrió invitar a todo el mundo a la boda de su hija Lolita, y le tomaron bien la palabra. La iglesia a reventar de más de 5.000 curiosos, y la boda prácticamente sin poder celebrarse. En ese momento de caso, Lola Flores soltó una de sus frases más conocidas: "Si me queréis, irse". Desde entonces, esta frase forma parte de nuestra cultura, y es la idónea para utilizar después de montar una fiesta en tu casa y tus amigos, ya afectados, no quieren irse.

10. ES UNA FIESTHA: Volvemos al terreno de los anuncios. Un anuncio donde los guionistas fueron un poco crueles con su actor. Un niño con una ortodoncia recien puesta no quiere ir a una fiesta. Su madre le anima y él le recuerda que "¿Cómo no me voy a reir? Es una fieesssthaaa". Desde entonces el mundo de la fiesta y la noche no se ha vivido igual.

11. ¡QUÉ PASA NENG!: Buenafuente lleva siendo el rey de las noches televisivas mucho tiempo. El primer desembarco en la televisión generalista fue en Antena 3 y lo hizo bien acompañado. Varios actores como Edu Soto, Silvia Abril o David Fernandez enriquecían su programa con diversos personajes. El más mítico de todos fue El Neng de Castefa, que parodiaba a los fans más acerrimos de 'la Ruta del Bakalao'. Tanto fue el impacto de este personaje, que llegó a sacar una canción propio e incluso un videojuego. Todavía los hay quien al llegar a un sitio sueltan un "¡qué pasa Neng!".

12. ME CAGO EN LA LECHE, MERCHE: Antonio Alcántara lo ha vivido de todo en todas las temporadas de 'Cuéntame'. Es sin duda el Homer Simpson español. Su relación con Merche, sus idas y venidas, su visión para los negocios, o sus múltiples trabajos lo han convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión. Una de las frases que ha aportado 'Antoñito' a la cultura popular es: "Me cago en la leche, Merche".

13. DIENTES, DIENTES, QUE ES LO QUE LES JODE: Cuánto se escribió de la relación que mantuvieron Isabel Pantoja y Julián Muñóz. Se paseaban por toda Marbella y el camino al Rocío mostrando este amor que todo lo podía. Con tanto amor de por medio atrajeron a mucha prensa, lo que provocó más de un enfrentamiento. En uno de ello, Isabel Pantoja soltó la frase perfecta que decirse uno mismo cuando pasa al lado de los amigos de su expareja.

14. LA HE LIADO PARDA: Una piscina, una socorrista venida de Marte, una mezcla química ¿qué puede salir mal?. Las declaraciones de esta chica se convirtieron en uno de los primeros vídeos virales de la televisión 'moderna'. Ahora nadie se equivoca, simplemente "la liamos parda".

15. BONUS TRUCK: TODAS LAS FRASES DE LOS SIMPONS: No podía faltar en esta lista, la serie por excelencia. Si una serie ha influido en el lenguaje español esa ha sido 'Los Simpsons', 30 años da para mucho. Díficil elegir solo una, así que te dejamos un vídeo recopilación.