El anuncio de Telecinco que deja fuera a Jorge Javier Vázquez de uno de sus programas estrella

'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha provocado muchas horas de tertulia y debate a lo largo de esta semana tras el estreno el pasado domingo en un programa presentado por Jorge Javier Vázquez, donde la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado se sinceraba sobre su relación con Antonio David Flores. Sus palabras tuvieron consecuencias directas, ya que el padre de Rocío Flores perdía este mismo lunes su trabajo como colaborador de 'Sálvame'.

Fueron muchos los titulares que la hija de Rocío Carrasco ha dejado sobre su relación con el que fuera guardia civil, al que no se ha querido referir en ningún momento de la entrevista. También, Rocío Carrasco ha desvelado muchos secretos relacionados con el origen de su relación y cómo decidió marcharse y dejar todo por él nada más cumplir los 18 años de edad, una decisión que no gustó nada a su padre Pedro Carrasco y a su madre Rocío Jurado.

Con predisposición a contar todo, Rocío Carrasco ha denunciado la situación que le ha tocado vivir el tiempo que tuvo que vivir con Antonio David Flores: "Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida y me los ha quitado teniéndolos, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe. He tenido a mis hijos muertos en vida, he tenido que hacer como que no los tengo estando vivos. Nadie me va a devolver todo lo que me he perdido de ellos. Ya no quiero nada, solo quiero que se haga justicia".

Son muchos los detalles que ha dejado sobre el colaborador de televisión, llegando a incluso a decir que en aquella época estaba ciega y que no veía la realidad, que acabó, según ha explicado ella, convirtiendo a Antonio David Flores en su peor verdugo. En este sentido, la hija de Rocío Carrasco ha explicado cómo fueron aquellos años, donde incluso vivió en un piso con otros compañeros de Antonio David, siendo ella en muchas ocasiones la encargada de lavar los uniformes de todos los convivientes: "Mi vida se limitó a esperar que él volviese de trabajar".

Cambio importante para Jorge Javier Vázquez

Ahora, la audiencia de Telecinco está expectante ante el estreno el próximo domingo de nuevos episodios, que irán contando de forma cronológica la vida de Rocío Carrasco hasta llegar a la actualidad, marcada por su distanciamiento con su hija Rocío Flores.

Este domingo, en plató de Mediaset, no estará Jorge Javier Vázquez, que sí estuvo al frente del primer programa. Telecinco toma esta decisión sin comunicar el verdadero motivo por el que se ha tomado la decisión, aunque puede que el periodo vacacional provocado por la Semana Santa sea el principal motivo para dar unos días libres al presentador. En su puesto estará Carlota Corredera. Mediaset no ha confirmado si en ediciones posteriores Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente de este espacio que está llamado a marcar una importante etapa televisiva en nuestro país.

.@CarlotaLlauger presentará el domingo los próximos episodios de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'. https://t.co/fqtG0Rwt3B — Mediaset España (@mediasetcom) March 25, 2021

También te puede interesar

Jorge Javier Vázquez, camino del juzgado para denunciar a un antiguo compañero de Telecinco

Jorge Javier toma una llamativa decisión política tras lo sucedido en Madrid: "Ha llegado el momento"