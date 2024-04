El Mirall ofereix un canal de música d’inspiració cristiana i reviu una estada d’estudiants a Taizé

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 26 d’abril sobre una recent estada de 41 universitaris de Blanquerna a Taizé, el petit poble de l’est de França on viu una comunitat ecumènica d’acollida, i sobre música d’inspiració cristiana recollida ara en un canal de Youtube. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Miquel Àngel Pulido, coordinador de Pastoral a Blanquerna-Universitat Ramon Llull, Arnau Lloret, estudiant d’aquesta institució acadèmica de l’Església, i Joan Marc Miron, cantautor i creador d’obres musicals religioses. Pulido ha explicat que “és la primera vegada que es fa realitat una idea que va posar en marxa precisament Arnau Lloret”. L’universitari, estudiant de Psicologia i Educació, ha comentat que, “a l’assignatura de Cristianisme i Cultura, Miquel Àngel Pulido va fer una proposta per millorar la universitat en l’àmbit cristià, i d’aquí va sortir tot”. Lloret ha afegit que, a partir de la seva “experiència als jesuïtes del carrer Casp de Barcelona”, va fer “un correu electrònic plantejant la iniciativa, que va ser molt ben rebuda”.





Miquel Àngel Pulido ha destacat que “el missatge va donar pas a la il·lusió, cosa que ha fet que sigui un èxit”. Arnau Lloret ha dit que, durant les quatre jornades a Taizé, “el dia incloïa tres pregàries, al matí, al migdia i a la nit, i això conduïa el fil de totes les hores, tot combinat amb activitats de suport a la comunitat, com ara a l’hort, i amb la reflexió bíblica, molt rica perquè es compartia amb joves d’altres llocs i permetia trobar idees que sovint no sorgeixen”. En aquesta línia, Pulido ha anunciat que, “per recomanació dels germans, la propera vegada s’intentarà fer l’estada de 7 dies”, i no pas de 4. Ha qualificat també l’experiència de “colpidora per a molta gent, en un espai de gran espiritualitat cristiana, cosa que ha fet que acompanyar els joves estudiants hagi estat molt interessant”. El jove universitari ha recordat que “tot ha anat fantàstic”, i que ara els organitzadors “s’estan posant en marxa per organitzar l’estada en una data millor i amb més temps”, de cara al curs vinent. El professor, per la seva banda, ha destacat que “ha estat molt positiu que hagin sortit idees per a la pastoral i l’espiritualitat a la universitat”.





En un altre moment, Arnau Lloret ha apuntat que, “per a molts dels companys, l’estada era com obrir unes portes a l’espiritualitat o a la fe, perquè molts d’ells no havien viscut cap experiència així, com tampoc recessos, i tot ha servit per trencar prejudicis sobre aquesta mena de llocs, actualment potser una mica mal vistos”. Ha conclòs que “tots han estat

molt contents perquè les expectatives s’han superat” en positiu. Pulido ha definit l’estada com una experiència “espectacularment feliç, amb l’ajuda, per exemple, de Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves, i del professor Jordi Sánchez, entre d’altres, incloent-hi un estudiant de doctorat que és sacerdot siromalabar”.





Música per lloar Déu





En la segona part del col·loqui, el cantautor cristià Joan Marc Miron ha explicat el que és la seva música. Per exemple, ha parlat del seu treball ‘Bàlsam’, “un recull de guitarra clàssica i tres composicions inèdites”. Sobre el que està fent per penjar totes les seves cançons i peces instrumentals en un canal de Youtube, ha dit que “primer es va penjar ‘Deja ya tu soledad’, en tres idiomes, i després es van anar completant altres treballs, i tot està al youtube amb el nom de ‘Joan Marc Miron’”. Ha destacat que, amb les seves cançons, vol “transmetre l’amor de Déu i acompanyar la gent amb les cançons de lloança, perquè sempre s’està lloant el Senyor”, i ell ho fa “acompanyant amb la guitarra, perquè el qui les escolta entrant al canal d’internet pugui cantar-les veient la lletra”.

D’altra banda, Joan Marc ha revelat que “un tema està dedicat al pare, que va morir de malaltia, un altre al fill adolescent i un altre a la pregària de Getsemaní, vivint la lluita personal entre Jesús Déu i Jesús home en carn pròpia durant 7 minuts”. El cantautor ha dit, a més, que demana amb les seves cançons “aconseguir que s’aturi el temps i l’estrès sentint la presència de Déu, lloant el Senyor i gaudint d’ell, per sortir-ne edificats i agraïts”. El músic ha recordat que vol “generar una experiència nova que pot ser única, ja que segurament no existeix un material, almenys a Catalunya i Espanya, amb himnes senzills que ens permetin tenir moments íntims i espirituals amb el Senyor”. A més, Joan Marc ha anunciat “la propera gravació d’una vintena de temes nous, en un nou treball que es dirà ‘Bàlsam 2’, la creació de nous temes de lloança i la construcció d’un treball infantil que ajudi els nens a aprendre qui és Déu de manera divertida”.





En un últim missatge, el cantautor de música d’inspiració cristiana s’ha presentat com “un enamorat de Déu” i que el seu “gran desig és compartir el seu amor, perquè tothom l’experimenti en la seva vida, per exemple amb un whatsapp, amb una flor, amb una mirada, realitats i detalls que marquen la diferència”. Joan Marc ha recordat també que “abraçar-se és una cosa extraordinària, per poder dir a l’altre que Déu l’estima”. El músic ofereix els seus serveis de guitarra i cançó (per exemple per a un casament, un baptisme, una vetlla de pregària o qualsevol celebració) als qui els puguin necessitar, que només han d’enviar un missatge a l’adreça electrònica joanmarcmiron@gmail.com.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'elecció de Rafel Barruè com a nou abat de Poblet, dilluns 22 d'abril, tot just l'endemà de l'ordenació episcopal d'Octavi Vilà i l'inici del seu ministeri com a bisbe de Girona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Quién te separará de mí', un tema amb què la Hermana Glenda ambienta el missatge litúrgic d'aquest diumenge V de Pasqua: https://www.youtube.com/watch?v=XmsPg8ZvQFI.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la Missa de Sant Jordi celebrada dimarts al Palau de la Generalitat introduint la dimensió religiosa de la jornada, la inauguració aquest dimarts d'una exposició sobre Montserrat a París i les celebracions de la Vetlla de Santa Maria divendres 26 a les 22.00h (presidida per l'arquebisbe Joan-Enric Vives) i de l'Eucaristia dissabte 27 a les 11 presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).