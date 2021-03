Jorge Javier toma una llamativa decisión política tras lo sucedido en Madrid: "Ha llegado el momento"

La semana pasada, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, revolucionó los medios de comunicación al convocar elecciones anticipadas. Las mencionadas elecciones se celebrarán a principios de mayo. Tal y como ha explicado Díaz Ayuso, se decantó por esta decisión para evitar la posibilidad de que el PSOE presentara una moción de censura.

Como consecuencia, Pablo Iglesias ha decidido abandonar el Gobierno, en el que ocupa la de Vicepresidencia Segunda, para ser candidato Unidas Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid para construir una "candidatura fuerte y con carácter" para impedir que la "ultraderecha" gobierne.

Es por esto por lo que todos los espacios matinales están dedicando gran parte de su contenido a estos últimos acontecimientos. Sin embargo, esta vez, ha sido Jorge Javier Vázquez quien se ha pronunciado al respecto en su blog de 'Lecturas'. La opinión política del presentador de 'Sálvame' ya se ha vuelto algo habitual.

Desde que la pandemia llegó, el conductor del espacio de Telecinco no ha dejado de manifestar su opinión sobre la gestión de los políticos. El presentador suele hacer un breve resumen de la actualidad en pleno directo de 'Sálvame' para luego comentar lo que piensa de ello, una costumbre que nunca antes se había visto en el programa del corazón. Sin embargo, el comunicador ha decidido dejar de hacerlo.

El punto en el que se encuentra la sociedad actualmente como consecuencia del coronavirus y el terremoto político que está azotando España, ha provocado que Vázquez tome una drástica y llamativa decisión. Tal y como ha asegurado, no va a volver a hablar de política ni a escribir sobre ello.

"Estar en silencio, no avivar llamas"

"Cuando parecía que el ambiente político no podía estar más revuelto, llegan las mociones de censura y lo dejan todavía peor. Lees los periódicos y te vuelves más loco todavía porque es difícil encontrar información. Solo ves opinión, propaganda y titulares que arriman el ascua a su sardina. Y entonces pienso yo que ha llegado el momento de que deje de hablar o escribir sobre política porque la gente debe estar ya hasta más allá de las narices", comienza diciendo el presentador en su blog.

"Además, para qué voy a manifestarme si ya todo el mundo sabe cómo pienso. Ya no escuchamos a los que no piensan como nosotros. Yo, el primero, y no es de algo de lo que me enorgullezca precisamente", agregaba, dejando claro que el posicionarse públicamente no había servido para nada.

"En esta etapa de trasiego, lo que me pide el cuerpo es estar en silencio, no avivar llamas, observar y analizar con atención cada movimiento de los partidos... De todas maneras, tengo que reconocer que estos últimos días he leído más que nunca toda la información política que se ha publicado y lo único que me ha quedado claro es que no tengo nada claro", declaraba, insistiendo en que iba a estar una temporada "en silencio".

"No me entero absolutamente de nada. Quizá la política sea precisamente eso: el arte de enmarañar cualquier acto con el objeto de que sea perfectamente incomprensible a los ojos de los ciudadanos. Con el ruido que se nos viene encima con declaraciones escandalosas, ataques furibundos y reproches letales, opto por ponerme un esparadrapo en la boca", concluía el periodista de Telecinco.