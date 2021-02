Antena 3 anuncia un cambio drástico en 'Pasapalabra' con el que pretende desbancar a Jorge Javier

La cadena de televisión Antena 3 ha tomado una importante decisión acerca de su concurso estrella, 'Pasapalabra', en la misma semana en la que Pablo Díaz, el concursante estrella de los últimos meses, casi se lleva el bote valorado en 1.294.000 euros. Un momento que Atresmedia se había encargado de promocionar en los últimos días, en los que daba a entender que el violinista se quedaba a sólo acertar la letra 'H' para conseguir alzarse con la suma económica.

No obstante, y como han podido presenciar las centenas de miles de personas que este jueves estaban pegados al televisor, Pablo no consiguió acertar la última palabra del Rosco. No obstante, el momento en cuestión ha resultado en consecuencia doble para Antena 3: por un lado, el tremendo cabreo de los seguidores del concurso que presenta Roberto Leal, mientras que por otro el programa ha conseguido alzarse con los mejores datos de audiencia vistos hasta ahora en el prime time de Antena 3.

Pablo Díaz y la letra H: récord para Antena 3

171 programa consecutivos eran los que había amasado Pablo Díaz antes de quedarse a sólo un acierto de llevarse el bote, y el promocionarlo hasta en los informativos como que terminaría por llevárselo le ha dado un gran resultado a Antena 3. Un movimiento destinado a romper el techo de audiencia, algo de sobra conseguido Si tenemos en cuenta los datos de la edición en la que Fran González se llevó el premio, aquel día la versión del concurso de Telecinco consiguió un 26.2% de cuota y 4.028.000 espectadores.

Ahora, y con los datos de Antena 3 en la mano, 4.844.000 personas vieron el momento en el que Pablo Díaz erró la letra 'H', contando con más de un 31% de share. No obstante, al igual que el programa ha conseguido la cifra récord de audiencia, no han sido pocos los que se han sentido estafados por la maniobra publicitaria de la cadena. Uno de ellos ha sido precisamente el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, que a través de su perfil oficial en redes sociales se ha quejado por la promo: “La publicidad de Pasapalabra NOS HA ENGAÑADO. Paso por que no sorteen los roscos y por que estén desequilibrados, pero que nos timen me parece inaceptable. Han perdido a un seguidor fiel. Pablo sigue, pero yo me voy. Menuda estafa”, reclamaba en Twitter.

Antena 3 prepara un cambio en 'Pasapalabra'

Ahora, y viendo los buenos resultados de la promo del Rosco, la cadena de Atresmedia ha optado por introducir un cambio en la que era una de las grandes apuestas de este mes: el especial 20 aniversario del concurso en el que regresarán los presentadores más memorables del espacio. Aunque previsiblemente los espectadores contaban con que encajase en uno de los huecos entre semana, no puede estar más lejos de la realidad.

Y es que el especial de Pasapalabra se emitirá el domingo a las 19:30 para dar el pistoletazo de salida al prime time a la vez que compite con el tramo final de 'Viva la vida'. Pero la idea no parece ser esa, sino dar un empujón que contrarreste el efecto que ha tenido que Telecinco haya duplicado el 'Deluxe', de manera que hay sábado y domingo y que presenta Jorge Javier Vázquez.