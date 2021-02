Un político destacado del PP carga contra 'Paspalabra' por el polémico 'Rosco' de Pablo Díaz: "No lo veré más"

Hace unos días que 'Pasapalabra' emitió una promo en la que se podía ver a Pablo Díaz, concursante más longevo del programa, entre lágrimas y a punto de acertar todas las letras de 'El Rosco'. En la imagen aparece el concursante muy emocionado y a punto de resolver la letra H, cuyo acierto sería recompensado con el bote. Asimismo, sale con una camiseta corta de color gris. Desde entonces, todos los seguidores del espacio estuvieron muy atentos a la vestimenta de Díaz, dado que la camiseta gris podría significar su victoria.

A raíz de esto, este jueves, el concurso de Antena 3 anunció que esa misma tarde se podría ver al participante con la polémica camiseta gris. Como consecuencia, todos los espectadores dieron por hecho que sería el día que Pablo Díaz lograría llevarse el bote a casa. No obstante, todos los fieles seguidores del espacio terminaron indginándose al comprobar que el concursante fallaba la letra 'H'.

Ante el resultado, el público no tardó en pronunciarse al respecto, manifestando su enfado con el concurso de Antena 3. El cabreo se vio potenciado al ver la promoción en los informativos de la misma cadena, lo que dio más credibilidad al supuesto hecho histórico. No obstante, Díaz no dio con la respuesta correcta y olvidó contestar 'Hannón'.

Tras la emisión de 'el Rosco', el propio concursante envió un mensaje a sus seguidores para agradecerles su apoyo, aunque muchos se han mostrado cabreados. "Como podéis ver no ha podido ser. Yo pensaba que la tenía en ese momento porque Hieron también es un personaje de esa guerra púnica. De hecho, luchó codo con codo con Hannón, pero, al final, uno es de Cartago y otro de Siracusa, qué se le va a hacer. Yo lo que quería deciros es que ha sido uno de mis momentos más emotivos de todo mi paso por Pasapalabra. Y quería mandaros muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido y, por supuesto, darle también las gracias a todo el equipo de Pasapalabra, de comunicación, de redes... Que siempre se han portado súper bien conmigo".

Lo que más ha llamado la atención es la queja de un usuario en concreto: Esteban González Pons, eurodiputado del PP y vicepresidente del Grupo Popular Europeo. El político ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para mostrar su cabreo por lo sucedido en el concurso de Atresmedia, ya que se ha sentido engañado.

"Me habéis perdido como espectador. No hacía falta que nos engañaseis para tenernos de audiencia. Ya os digo quién va a ver vuestro aniversario", sentenció Pons, dejando claro que no iba a volver a ver el concurso, dado que consideraba que la promoción del Rosco de Díaz había sido todo un engaño.

"Hasta en el telediario, confundida con la información. Durante dos semanas", agregó, haciendo alusión a que el anuncio también se había emitido durante los informativos. "Según sus propios códigos deontológicos, eso es publicidad engañosa. Una vergüenza. Yo no lo veré más", advirtió.

Hasta en el telediario, confundida con la información. Durante dos semanas. Según sus propios códigos deontológicos eso es publicidad engañosa. Una vergüenza.

"Han incluido la publicidad hasta en el telediario. No hacía ninguna falta. De verdad, ha sido sucio", opinó. "Dejé la televisión convencional por las plataformas, gracias al telediario de Vallés me enganché a Paspalabra. Después de la campaña innecesaria y engañosa del programa de hoy, vuelvo a mi conclusión anterior: la tele tradicional ya es sólo publicidad", arremetió contra el espacio y la cadena.

"Lo siento. A mí me han perdido. La publicidad engañosa en el telediario es inaceptable. Luego que no presuman", continuaba diciendo, contestando a todos los usuario que itnentaba contradecir sus argumentos. "No fue una jugada maestra, fue publicidad engañosa incluso en el telediario. Ganaron audiencia, pero a algunos nos han perdido. Ahora que digan de la credibilidad", concluyó.