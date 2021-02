Anne Igartiburu cuenta lo que no se sabía de las Campanadas con Ana Obregón: detrás de las cámaras

La presentadora de TVE, Anne Igartiburu, ha revelado a última hora de este viernes un hecho que no había visto la luz hasta ahora y que tiene como punto de partida las Campanadas que la bilbaína ha presentado junto a la actriz, Ana Obregón, durante este último año.

Ambas se convirtieron en las principales protagonistas de la última noche del año, ya que a la experiencia que tiene Igartiburu, había mucha expectación entre la sociedad por los mensajes que Ana Obregón podría lanzar sobre su hijo, Álex Lequio, fallecido recientemente a causa de un cáncer.

El programa de TVE que ha sido noticia

Lo ha hecho en la cadena pública, donde tras los cambios que ha hecho la administradora única del ente, Rosa María Mateo, este viernes en horario de prime time se ha emitido un nuevo episodio de "Dos parejas y un destino", que en esta ocasión ha reunido a la presentadora con otros personajes destacados de la sociedad española, como son María del Monte, Gonzalo Miró y Florentino Fernández.

El cambio de horario que ha hecho Rosa María Mateo busca salvar este programa, después de haber registrado unos datos de audiencia paupérrimos en sus anteriores galas.

Esta misma semana, por ejemplo, TVE ha desvelado que asistirán a su programa María José Campanario y Jesulín de Ubrique. La pareja esta siendo esta noticia tras el nuevo encontronazo que han tenido con la colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, quien ha decidido en las últimas horas demandar a María José Campanario.

Anne Igartiburu cuenta lo que no sabe de las Campanadas

En esta ocasión, sin embargo, ellos no han sido protagonistas. María del Monte ha decidido que sea la presentadora quien lo sea, ya que ha sido ella quien ha intentado tirar de la manta a Igartiburu preguntándole cosas relativas a las Campanadas.

Ha sido en este momento cuando la presentadora ha explicado a la cantante que ella ya no tiene miedo a vivir con los españoles dicha noche, ya que lleva 16 años presentándolas. En todas ellas, ha explicado la presentadora, repite la misma tradición. También este año, ante la antenta mirada de Ana Obregón.

⭕️"Estoy en un momento obí, obí, obí, obá, cada día te quiero más". Necesito probar esa tortilla de patatas como sea �� #DosParejasCádiz ▶ https://t.co/mSL43erUXEpic.twitter.com/Ck1qlYkza0 — TVE (@tve_tve) February 19, 2021

Según ha contado, "todos los años me llevo una tortilla a la Puerta del Sol". El motivo es que a través de este gesto la presentadora hace un homenaje a su madre. Sin embargo, este no es el único gesto que hace en una de las noches más especiales del año. Según ha explicado, después de dar las campanadas, "me tomo mi vinito tinto español. Y también dulces que me traigo de Bilbao". Una peculiar imagen que este año no hemos podido ver, pero que la presentadora lleva haciéndolas desde el primer día en homenaje a su madre, quien falleció cuando la bilbaína era una adolescente.

