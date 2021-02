Revelado el día que Maria José Campanario reaparecerá en televisión tras su última polémica con Belén Esteban

María José Campanario ha regresado a los focos mediáticos tras publicar una carta en redes sociales en las que amenazaba con 'destapar' la verdadera cara de Belén Esteban. La mujer de Jesulín de Ubrique está harta de morderse la lengua y quiere poner en evidencia a la princesa del pueblo. Lo curioso es que tras provocar la airada reacción de la colaboradora de Sálvame, María José Campanario tiene cerrada una cita para reaparecer de forma inminente en televisión.

TVE estrenó hace unos días el programa "Dos parejas y un destino". Un espacio en el que dos personas conocidas se unen para recorrer juntos territorios deslumbrantes de la geografía española. El programa ha obtenido en sus primeras emisiones una baja audiencia, por lo que TVE ha decidido trasladarlo al viernes. Además, ha tirado de María José Campanario para generar más expectación.

Y es que Jesulín de Ubrique y Chenoa viajarán juntos en el programa de este viernes 19 de febrero. Lo novedoso es que Campanario 'se ha colado' en la promoción del programa. "Cariño, los viernes molan", le dice el diestro en el anuncio. "¿Es esta semana cuando sales con Chenoa?", le pregunta María José mientras van en su coche recorriendo el campo. "No sé... Laura, por cierto", le recalca Jesulín refiriéndose a que el nombre real de Chenoa es el de Laura. Se desconoce si la mujer de Jesulín de Ubrique tendrá más protagonismo del que se espera en el capítulo de esta semana.

⚠️CAMBIAMOS DE DÍA Y HORA⚠️



A partir de esta semana, #DosParejasYUnDestino se emitirá los viernes, a las 22:15h, en @La1_tve.

Como dicen Jesulín y María José: ¡Los viernes molan! �� pic.twitter.com/3AVp7zkKEF — Javier Ruiz (@rsjavi) February 15, 2021

EL ORIGEN DE LA ÚLTIMA POLÉMICA

Sin un motivo concreto, María José Campanario explotó el pasado sábado de madrugada contra Belén Esteban. ''Ya está bien con la ley del embudo. Aquú hay quienes pueden soltar y escupir lo que quieran y yo, encima, tengo que callarme'', reclamaba. Y dejó claro que ''ha tardado demasiado en explotar'': ''Pues sí, he tardado mucho'', reseñaba. ''Me mandaron varios enlaces y llegué al límite. ¿Quién se cree para mandarme callar? Y más en mis redes sociales'', reivindicaba.

Esto no hace más que avivar el fuego, uno que prendió la semana pasada y que apunta a ser una de las polémicas en la prensa del corazón y el mundo de la farándula más escandalosas. Tanto, que de salir todo podría desbancar a la guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera.

De momento, la polémica parece que llegará a los juzgados. En un comunicado, Belén Esteban asegura que sus palabras "sobrepasan completamente los límites de la libertad de expresión". "Se me acusaba infundadamente de insultar y amenazar, se me lanzaban advertencias sobre la posibilidad de hacer públicas informaciones que me perjudicarían con la intención de intimidarme", continúa la colaboradora en la misiva. Además, las palabras de María José Campanario hacían, según la tertuliana, "insinuaciones tan ofensivas como falsas" que ponían "en tela de juicio" su dignidad.

En el comunicado asegura que las palabras de María José Campanario no solo afectaban a Belén sino también a "familiares muy cercanos que ni son personajes públicos ni han querido serlo nunca". La colaboradora reitera la gravedad que ve en las acusaciones y anuncia que por eso las ha dejado "en manos" de sus abogados. "A través de ellos me reservo el derecho de ejercitar las acciones legales oportunas para proteger mi dignidad y la de mi familia, tanto en relación con esa carta como con cualquier otra manifestación de María José Campanario o de terceros", añade, diciendo que no va hacer más declaraciones sobre el tema ni tampoco lo hará ninguna persona cercana a ella.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La imagen de Jesulín de Ubrique acompañado que agita la guerra entre Belén Esteban y Campanario