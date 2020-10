El sorprendente cambio de opinión de Buenafuente sobre Pedro Cavadas tras su entrevista en ‘El Hormiguero’

El presentador de televisión y productor, Andreu Buenafuente, ha sorprendido este viernes con un drástico cambio de opinión sobre el reconocido cirujano, el doctor Pedro Cavadas. Todo ello a partir de la entrevista con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, donde el especialista se mostraba muy duro tanto con la gestión del Gobierno de la pandemia del coronavirus como, específicamente, con el papel del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón.

En dicha entrevista, el doctor valenciano era claro y rotundo sobre el epidemiólogo: “No lo conozco ni ganas, y él tampoco tendrá interés en conocerme a mí, como debe ser”. Pero no es tampoco la primera ocasión en la que Cavadas cargaba contra Simón. Ya la semana anterior, y con motivo de una entrevista para el diario Huffington Post, preguntaba irónico: “¿Ha habido alguien dirigiendo la respuesta a la pandemia? No me he enterado”. Además, se mostraba rotundo al asegurar que “no ha habido expertos reales”.

Carlos Lopez Alvarez

Buenafuente sobre Cavadas en ‘Late Motiv’

El pasado mes de enero de 2018, el principal invitado al programa ‘Late Motiv’ del canal #0 de Movistar Plus, era precisamente el doctor Pedro Cavadas. El encargado de presentarle y entrevistarle no era otro que la cara visible del programa, el cómico Andreu Buenafuente. Revelaba en esa ocasión que le invitaba al espacio tras conocerle en una gala de premios y enterarse de sus méritos. Y es que Cavadas ha sido el primer cirujano en España en realizar un transplante de cara, además de dejar todo tipo de lujos para operar en países pobres de África.

“Tuve el honor de conocerte, no conocía tu historia”, comenzaba agradable el cómico catalán. “Este mundo saturado de información a veces nos hace perder el conocimiento de cosas muy interesantes, como es tu caso. Y, a partir de ahí, dijimos: quiero que venga Pedro a contar eso”, comentaba entusiasmado Buenafuente, que se despedía lanzándole un halago y dándole las gracias: “Gracias por tu trabajo y el de tu equipo”

Buenafuente cambia de opinión

Pues ahora, y con motivo de entrevista en ‘El Hormiguero’ de Antena 3, parece que el cómico catalán ya no piensa igual que a principios de 2018 cuando decidió llevar a Cavadas a su programa. Precisamente Buenafuente le daba a “Me Gusta” a una publicación de este viernes de la periodista de El País, Luz Sánchez-Mellado, en la que criticaba tanto al cirujano como a Motos, a los que calificaba de “cuñados”. “Entre Motos y Cavadas se está quedando una gran velada cuñada”.

De esta forma curiosa se consolida el cambio de parecer del cómico hacia Cavadas que, desconocemos los motivos, pero podrían tener algo que ver con las recientes polémicas o, quizás, algo más personal.