Sandra Golpe le dedica unas inesperadas palabras al doctor Cavadas tras su comentada visita a 'El Hormiguero'

La noche del jueves, Pedro Cavadas acaparó todas las miradas durante su visita en 'El Hormiguero', lo que también se vio reflejado en los datos de audiencia, ya que el espacio presentado por Pablo Motos logró los mejores datos de la temporada gracias a la entrevista al doctor.

Cavadas revolucionó las redes sociales gracias a su abierta opinión sobre la situación y la gestión actual de los políticos frente a la expansión de la pandemia generada por el coronavirus. Gracias a ello, el espacio de Antena 3 superó un récord al ser visto por más de 3,6 millones y con 23,3% de cuota de pantalla. Asimismo, el minuto de oro contó con 4,3 millones de espectadores y #EHCavadas se convirtió en Trending Topic en Twitter al ser lo más comentado de la noche.

Sandra Golpe, presentadora de Antena 3 Noticias, también formó parte del público, mostrándose estupefacta ante los comentarios de Cavadas, lo que quiso compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales. "Verdades como puños", comentó la comunicadora de Atresmedia.

Durante su conversación con Motos, el doctor se mojó y opinó, principalmente, sobre la actuación de Fernando Simón."No lo conozco ni ganas, y él tampoco tendrá interés en conocerme a mí, como debe ser", aseguró.

"Cuando hay catástrofes, que vengan gestores, del color que sea. En este país hay talento. Estoy convencido de que hay profesionales con talento para poder gestionar una situación critica, no digo solucionarla", denunció Cavadas.

Criticas a Pedro Cavadas

No obstante, no todo han sido comentarios positivos hacia el doctor por su sinceridad. Pablo Barrecheguren, neurocientífico, no se mostró muy de acuerdo con los comentarios del doctor respecto a la llegada de las vacunas.

"Que una vacuna entre en Fase 3 significa que hay alguna posibilidad que, en unos años, sea eficaz y segura. Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro. Una vacuna segura y testada pasado mañana no se puede", confirmó Cavadas.

"Estas declaraciones irresponsables no se deberían permitir en televisión. Lo que está haciendo Cavadas es especular delante de millones de personas sin saber los datos experimentales, y lo hace en una situación donde ya hay mucha gente que desconfía de la vacuna", ha sentenciado Barrecheguren contra las palabras del doctor.