Ana Rosa confiesa en Telecinco el cambio físico que ha sufrido durante las vacaciones: "Me fui cansada"

El pasado lunes, Ana Rosa Quintana volvió a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa' y, como es habitual, lo hizo vestida de blanco. Asimismo, la conductora del espacio de Telecinco arrancó la entrega con uno de sus monólogos, esta vez, mostrándose muy crítica con el Gobierno nada más empezar la mañana.

La presentadora comenzó analizando la situación en España, haciendo hincapié en la subida de la luz, sus consecuencias y la actuación del Gobierno durante estos últimos meses. "Nos hemos subido a los más alto, con la luz más alta de la historia", comenzaba diciendo la presentadora, muy irónica.

"Misión cumplida', esta frase es la que define la actuación del gobierno este verano, la pronunció Sánchez en un acto para ponerse la medalla del trabajo de nuestro ejército en Afganistán. Nuestros militares se han jugado la vida, evacuando familias, pero el mérito es del Ejecutivo", declaraba Quintana, dirigiéndose directamente a Pedro Sánchez.

"El presidente ha estado aislado en Lanzarote y salió de la trinchera para ponerse los galones y apuntarse los méritos de la tropa", agregaba. "Si hablamos de luz, el discurso cambia de 'misión cumplida' a misión imposible'", continuaba la comunicadora, señalando ahora la polémica subida de la luz en nuestro país. "El Gobierno asegura que ha hecho, que está haciendo y que va a hacer todo lo que puede para bajar una factura que ha batido ocho récords consecutivos", sentenciaba la periodista.

Este comienzo de programa fue muy comentado, ya que muchos de los espectadores de Telecinco remarcaron que Ana Rosa comenzaba "fuerte". Sin embargo, se regreso ha sido muy bien recibido y su estreno se llevó el liderazgo absoluto en su franja de emisión al acumular un 17,5% de cuota de pantalla y más de 500.000 espectadores.









"Me fui de que ya había perdido un poco"

Este martes, Quintana ha vuelto a ponerse al frente del espacio. Durante la mesa que comparte con los colaboradores, la presentadora ha confesado que el verano le ha pasado factura y ha engordado unos cuantos kilos tras sus días de descanso. Asimismo, ha reconocido cuántos ha ganado y lo que hará para intentar perderlos.

Tras el reportaje en el Mercado Maravillas, donde un frutero enseñaba toda la verdura y frutas que tenía en el mostrador, la conductora del espacio de Telecinco se ha sincerado y ha hecho una confesión sobre su físico en directo: "Mira, eso es lo que hay que comer después de las vacaciones, que hemos venido todos un poquito repuestitos...".

"Ahora, vuelta y vuelta, mucha ensaladita, mucha judía verde y muchas espinacas...", agregaba la presentadora entre risas, haciendo referencia a los alimentos que va a empezar a comer para adelgazar. "Yo he pillado cuatro kilos, que no está mal", confesaba tras preguntar a sus compañeros si ellos habían engordado durante las vacaciones.

"También te digo, me fui cansada. Me fui de que ya había perdido un poco", ha reconocido Quintana, dejando claro que con el estrés del trabajo había perdido peso antes de tomarse unos días de descanso. "Ahora pues me sobran dos o tres... O cuatro", ha agregado la conductora del espacio entre risas. A raíz de esto, la presentadora dio paso a un colaborador para hablar comida.