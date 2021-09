Las consecuencias para Ana Rosa de empezar la temporada criticando a Pedro Sánchez

El pasado lunes, Ana Rosa Quintana volvió a ponerse al frente de 'El Programa de Ana Rosa' y, como es habitual, lo hizo vestida de blanco. Asimismo, la conductora del espacio de Telecinco arrancó la entrega con uno de sus monólogos, esta vez, mostrándose muy crítica con el Gobierno nada más empezar la mañana.

La presentadora comenzó analizando la situación en España, haciendo hincapié en la subida de la luz, sus consecuencias y la actuación del Gobierno durante estos últimos meses. "Nos hemos subido a los más alto, con la luz más alta de la historia", comenzaba diciendo la presentadora, muy irónica.

"Misión cumplida', esta frase es la que define la actuación del gobierno este verano, la pronunció Sánchez en un acto para ponerse la medalla del trabajo de nuestro ejército en Afganistán. Nuestros militares se han jugado la vida, evacuando familias, pero el mérito es del Ejecutivo", declaraba Quintana, dirigiéndose directamente a Pedro Sánchez.





"El presidente ha estado aislado en Lanzarote y salió de la trinchera para ponerse los galones y apuntarse los méritos de la tropa", agregaba. "Si hablamos de luz, el discurso cambia de 'misión cumplida' a misión imposible'", continuaba la comunicadora, señalando ahora la polémica subida de la luz en nuestro país. "El Gobierno asegura que ha hecho, que está haciendo y que va a hacer todo lo que puede para bajar una factura que ha batido ocho récords consecutivos", sentenciaba la periodista.

"Este lunes es el más caro de la historia. Moncloa asegura que no pueden hacer nada porque Europa no les deja, lo mismo que nos contaron con el IVA de las mascarillas", señalaba Quintana, lanzando así otra pulla al Gobierno.

"¿Qué supone esta subida? Supone una vida en penumbra, una vida en la que el gesto de encender el interruptor supone no llegar a fin de mes porque encender la luz, supone subir el pan... La cesta de la compra sube a la velocidad de la luz, a un 3,3%, el máximo en una década", explicaba a los espectadores.





Las consecuencias

A raíz de esto, la conductora del espacio de Telecinco recordaba un tuit que escribió Sánchez el pasado 8 de agosto de 2014: "La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética". "Siete años después, la subida es de 217%", remarcaba la periodista.

"Echar gasolina es un 21% más caro, comprar aceite sube un 22,6%, comprar el pan un 1,5%, incluso el agua sube un 7,4%... No tenemos ni agua en los pantanos. Otro récord, misión cumplida", comentaba la comunicadora, manteniendo su tono irónico. "El icono de las ideas es la bombilla, no nos hagan creer que son un gobierno con pocas luces al que se le han fundido los plomos, piensen y sean creativos para que se les encienda la bombilla...", pedía la presentadora al Gobierno.

"No no nos digan que no hay luz al final del túnel, no utilicen la electricidad solo para abrir puertas giratorias y colocar enchufes. Si pueden confinar a millones de personas, pueden bajar la luz. Y entonces sí, señor presidente, puede decirnos a la cara, sin sonrojarse, de 'misión cumplida'", zanjaba la periodista.

Este comienzo de programa fue muy comentado, ya que muchos de los espectadores de Telecinco remarcaron que Ana Rosa comenzaba "fuerte". Sin embargo, se regreso ha sido muy bien recibido y su estreno se llevó el liderazgo absoluto en su franja de emisión al acumular un 17,5% de cuota de pantalla y más de 500.000 espectadores.

.@AnaRosaQ ESTRENA temporada en Telecinco llevándose el LIDERAZGO ABSOLUTO en su franja de emisión. El magazine de actualidad de Telecinco ARRASA la mañana al hacerse con un MARAVILLOSO 17,5% de cuota de pantalla y más de 500.000 espectadores, SIN RIVAL.



| #Audiencias | pic.twitter.com/63sdy6ZBO3 — TelAnte55 (@Tel__TV) September 7, 2021