Ana Obregón desvela el motivo por el que ha decidido presentar las campanadas en TVE

No han pasado ni 24 horas y Ana Obregón ya se ha pronunciado sobre el anuncio que ha hecho este martes la cadena pública española, TVE. Las campanadas de este 2020 las van a retransmitir la habitual Anne Igartiburu así como Ana Obregón.

Ambas serán las encargadas de recibir el 2021 después de un año marcado principalmente por la pandemia de la covid-19, según ha revelado la cadena pública en 'La hora de la 1', el programa de información y análisis que dirige Mónica López durante las mañanas de lunes a viernes.

Nombres destacados

Se había especulado y mucho sobre en manos de quiénes estaría este año esta decisión, ya que en televisión española siempre ha sido habitual que Igartiburu despida el año con el presentador radiofónico Ramón García. De hecho, el nombre del periodista vasco ha sido uno de los que ha estado en las quinielas en las últimas horas, al igual que otros personajes destacados, como ha podido ser Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Después de revelarse el nombre, las redes han celebrado quiénes van a ser las protagonistas, aunque ha habido parte de un sector de la sociedad que ha pedido que García esté también presente, De hecho se ha convertido durante muchas horas 'trendic topic' en redes sociales después de que se conociera este anuncio.

Ana Obregón y Anne Igartiburu

El motivo que ha hecho que presente Obregón

No en vano, la vida de Ana Obregón ha sido determinante para que la cadena que dirige Rosa Maria Mateo haya decidido apostar por ella y no por el tradicional 'ramontxu'. Se debe recordar, pues, que la vida de la actriz ha sufrido este año un parón por culpa de un revés que le ha dado la vida a ella y al periodista Alejandro Lequio, con quien ya no comparte una relación sentimental pero sí un hijo en común.

El fallecimiento de este, Áless Lequio, durante el verano de este 2020 ha sido uno de los motivos determinantes para que Ana Obregón quiera presentar las campanadas en televisión. Desde que falleciera su hijo, poco se ha dejado ver la actriz públicamente, ya que este hecho ha sido un mal trago que ha provocado que la Obregón haya decidido apartarse como nunca de la vida pública.

Una vez se ha conocido la noticia, eso sí, ha querido pronunciarse a través de las redes y ha hecho una clara referencia a su hijo. "Mi Áless, sé que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad", ha explicado, donde además ha dicho que está muy ilusionada de esta aventura televisiva, ya que en general ha sido un año difícil para el junto de los españoles.

También te puede interesar

Ana Obregón y Anne Igartiburu serán las encargadas de presentar las Campanadas en RTVE

La premonición de Ana Obregón en Telecinco hace nueve años sobre cómo sería su vida en la actualidad