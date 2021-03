Almeida no se calla y responde a Belén Esteban en 'El Hormiguero': “Las cosas como son"

José Luis Martínez-Almeida no se ha querido morder la lengua este martes en la entrevista que le ha hecho Pablo Motos en 'El Hormiguero' cuando ha sido preguntado por la colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban.

La pregunta ha sido dirigida por las alabanzas que ha tenido la colaboradora de Jorge Javier Vázquez en Telecinco hacia el actual alcalde de Madrid en más de una ocasión y que le han provocado más de un enfrentamiento con sus compañeros de programa.

Los halagos de Belén Esteban hacia Martínez-Almeida

Una de las últimas ocasiones en la que la princesa del pueblo dirigió buenas palabras hacia el líder del PP en el Ayuntamiento de la capital de España fue con motivo de la gestión que hizo Almeida y su equipo municipal durante la gestión de la borrasca Filomena, una histórica nevada cuyas consecuencias fueron notorias en la capital alrededor de dos semanas. “Al presidente hay que aplaudirle y al Almeida por no tener sal hay que darle ahora. Eso es…”, decía Esteban en defensa del alcalde.

Unas palabras, sin embargo, que no encontraron aceptación entre sus compañeros, quienes criticaron duramente la falta de previsión del Ayuntamiento. “Esta mañana Madrid debería haber estado lleno de camiones vertiendo sal y no he visto ninguno”, decía Kiko Matamoros. Palabras que fueron refrendadas por otros rostros como Mila Ximénez, que este martes también se ha vuelto protagonista después de haber vuelto al programa de Jorge Javier Vázquez. “No hay camiones, no hay vacunas, no hay sanitarios… Yo no entiendo qué hay en Madrid”, decía en este sentido.

La respuesta de Almeida a Belén Esteban

Sobre esta cuestión, precisamente, ha querido responder el alcalde popular cuando le ha preguntado Pablo Motos. "Has conseguido que te elogie desde Felipe González hasta Belén Esteban, que no está mal. Es todo el arco", ha arrancado afirmando el presentador.

"A mí me preguntaron en una entrevista a quién prefería si a Felipe o a Belén Esteban. A ver, yo estoy muy agradecido a Felipe, pero que la princesa del pueblo hable así de uno es un logro, las cosas como son", ha explicado el alcalde a los espectadores, lo que ha generado risas en el programa. Sin embargo, ha querido dejar claro que personajes como Felipe González hablen bien de él no puede tener consecuencias en su carrera política, ya que "quien conoce a Pablo Casado no hace regalos envenenados. Si Pablo cree que eres apto para un cargo te lo pide y ya está", ha sentenciado.

