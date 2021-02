Las primeras palabras de Mila Ximénez sobre su enfermedad tras haber desaparecido de ‘Sálvame’

La colaboradora de 'Sálvame', Mila Ximénez, ha reaparecido este viernes públicamente y ha pronunciado sus primeras palabras de su enfermedad tras la más notoria ausencia que ha tenido el programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

Un hecho que había llegado a preocupar a las redes sociales en las últimas semanas, ya que Mila lleva sin acudir a los estudios de Telecinco desde al menos dos semanas, cuando los telespectadores tuvieron ocasión de verla por última vez.

El duro trance de Mila Ximénez

Un hecho sobre el que ningún colaborador ha querido hacer comentario durante este tiempo, y es que Mila una de las cosas que pidió al anunciar que padecía cáncer era que cuando estuviese en sus peores momentos la dejaran tranquilamente descansar, algo que en muchas ocasiones 'Sálvame' no por la exposición a la que se someten.

Sin embargo, diversos medios de comunicación han apuntado a que la colaboradora de 'Sálvame' se está enfrentando a un nuevo tratamiento que la obliga a permanecer alejada de la escena mediática. Sin embargo, en todo momento Mila ha querido dar una imagen de absoluta normalidad, ya que durante el verano estuvo retenida en casa durante mucho tiempo.

En este sentido, su familia, y especialmente su hija, le son de gran apoyo aunque todo el universo 'Sálvame' en uno o en otro momento le ha mostrado su más absoluto respeto. y cariño.

"La misma de siempre aunque ya no la de antes", ha publicado Mila, unas palabras con las que podría querer expresar que, aunque la enfermedad la haya cambiado en cierto modo, sigue siendo la misma, una mujer fuerte que está luchando contra el cáncer y que pronto estará de vuelta dando "guerra".

Las primeras palabras de Mila Ximénez tras haber desaparecido de la televisión

Sin embargo, este viernes la colaboradora de 'Sálvame' ha roto los esquemas y se ha pronunciado públicamente sobre su estado de salud a través de su perfil de Instagram. A través de un breve comentario la colaboradora ha querido cerrar dudas sobre su estado de salud.

"La misma de siempre, aunque ya no la de antes", ha expresado en su perfil de Instagram. Con este mensaje la colaboradora ha querido dejar claro que está bien, aunque tras el tratamiento ya no es la de antes. Este gesto no ha hecho más que aumentar los rumores sobre una posible vuelta de la colaboradora a la televisión.

