La DGT avisa de la multa que puedes pagar si pones la mascarilla así en tu coche

La mascarilla se ha convertido en un complemento obligatorio en nuestras vidas a consecuencia de la pandemia del Covid-19. En muchas ocasiones hemos visto, o incluso ha podido hacerlo uno mismo, la mascarilla colgada en el espejo retrovisor interior del vehículo. Podría parecer una buena idea porque es cómodo y al tenerla a la vista no se nos olvidará cogerla cuando nos bajemos del coche, pero para nada es una buena idea, ya que según la ley nos podemos llevar una buena multa.

Para conocer con más detalles este y otros temas relacionados con el mundo del motor, en COPE Málaga se han puesto en contacto con el experto Carlos Sedano, director y presentador del programa COPE Más Motor y piloto de automovilismo con más de 20 años de experiencia en competición en circuitos con monoplazas, turismos y copas monomarca.

LA MASCARILLA EN EL ESPEJO RETROVISOR

La mayoría de los conductores se quitan la mascarilla cuando entran a su vehículo y ahí encuentran un problema... ¿dónde dejó la mascarilla? La guantera o los estuches especiales para ello son una opción, pero muchos optan por colgarla en el espejo retrovisor, algo que puede repercutir en una multa. Y es que según el artículo 19 del Reglamento General de Circulación, el conductor está obligado a mantener el campo de visión necesario y la atención permanente a la conducción.

Es decir, como explica Carlos Sedano, si uno lleva la mascarilla colgada en el retrovisor puede ser multado, pero no porque sea una mascarilla y obviamente no sea higiénico, sino porque “llevar algo colgado dentro del campo de visión del conductor significa una multa de 80 euros, por lo que nos podrían multar por cualquier cosa que cuelga del espejo retrovisor o cualquier sitio de la luna delantera que nos impida, a criterio del agente de tráfico o de la Policía Municipal, la visión correcta de nuestro vehículo”.

Carlos Sedano, que también dirige un programa en Canal Málaga TV, recuerda que en el interior del coche es obligatorio el uso de la mascarilla “siempre y cuando vayamos acompañados de alguien que no vive con nosotros. La multa por no llevarla es de 100 euros, pero la multa no solo es al conductor del coche, si no a todos los que no lleven la mascarilla”.