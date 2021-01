Jorge Javier Vázquez corta el programa y se pronuncia sobre Filomena: "Es culpa del Gobierno socialcomunista"

Jorge Javier Vázquez se ha acostumbrado a protagonizar polémicas más allá del mundo del corazón. Y es que desde que declarase que su programa tenía un público ideológicamente muy concreto, no ha dudado en meterse en más de un charco político. Esta ocasión, y al hilo de la borrasca 'Filomena' que está azotando a la Comunidad de Madrid, ha querido criticar al equipo del Ayuntamiento de Madrid, con una ironía sobre el "gobierno socialcomunista", en sus propias palabras.

El doctor Sánchez Martos no puede llegar a Telecinco y Jorge Javier 'encuentra' al culpable

"Venía el doctor Jesús Sánchez Martos y fíjate lo que ha pasado", anunciaba Jorge Javier en un corte del programa sin precedentes. Todos los colaboradores guardaban silencio ante lo ocurrido, pues el doctor se había quedado en la estacada y anunciaba que no podría llegar al programa insignia de Telecinco.

"Esto es lamentable, una vez más falla la prevención del Ayuntamiento. Están diciendo todo el día de la gran nevada y te puedo asegurar que estamos bloqueados en la M-30, falta sal, los coches no pueden pasar. Al final no podremos llegar a Telecinco, lo siento de verdad, tampoco sé a qué hora podremos llegar a casa", cargaba Sánchez Martos en conversación con Jorge Javier Vázquez.

Las críticas de Jorge Javier a Martínez-Almeida

En ese momento, el presentador de 'Sálvame' adquiría un tono irónico y lanzaba la siguiente pregunta: "¿Tú crees que por algún extraño motivo, Martínez-Almeida se ha quedado sin radio y sin televisión y no se ha enterado de que venía 'Filomena'?". Envalentonado por la situación y los murmullos de sus colaboradores especulando sobre sus propias situaciones, se animaba a asegurar:

"Esto es un problema muy local y que como todo el mundo sabe, y de esto tiene que quedar constancia, Alberto, esto es culpa del Gobierno socialcomunista", acusaba entre la risa y la crítica a los partidos políticos del espectro de la derecha. Aun así, finalmente, Jorge Javier ha querido asegurar que podría "regodearme, pero estamos ante un fenómeno que no es normal. Y lo anormal sería que no hubiera ningún problema. Aquí, entiendo que no hay ciudad preparada".

Entonces, y tras las críticas a la gestión que ha realizado Almeida por parte de otros colaboradores, Mila Ximénez también se apuntaba a la ironía, esta vez, en defensa del alcalde del PP: "No hay camiones, no hay vacunas, no hay sanitarios, yo no entiendo qué hay en Madrid", criticaba a sus compañeros, tras lo que aseguraba que, además del alcalde, habría que criticar al presidente del Gobierno.

Jorge Javier defiende a Sánchez y se 'engancha' con Belén Esteban

"No, no, no. El presidente del Gobierno no", cortaba un tajante Jorge Javier Vázquez al que, rápidamente le salía una réplica: "Al presidente hay que aplaudirle y al Almeida, por no tener sal, hay que darle ahora", le recriminaba Belén Esteban, quien ya ha protagonizado en otras ocasiones enfrentamientos políticos con el presentador del espacio de Mediaset.

"¿Tú tienes sal en casa?", le preguntaba Jorge Javier, a lo que Belén se defendía asegurando que "sí, porque el ayuntamiento de Paracuellos nos ha dado". Vázquez no ha dejado pasar la oportunidad y le ha inquirido a su colaboradora estrella de qué signo político era el Ayuntamiento de Paracuellos, municipio en el que reside Esteban. Esta no ha contestado y se ha limitado a afirmar que "yo no hago publicidad".