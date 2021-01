Las consecuencias que ha tenido para Belén Esteban el paso de 'Filomena'

Como ha sucedido con muchos españoles, Belén Esteban también ha sufrido en primera persona las consecuencias del paso de Filomena que ha dejado la capital madrileña teñida de blanco.Unas imágenes que quedarán para siempre en la memoria de todos. Cumpliendo con sus compromisos profesionales con 'Sálvame' desde el salón de su casa, la colaboradora ha contado qué es lo que le sucedió el pasado sábado en su domicilio que le ha impedido acudir a las instalaciones de Telecinco en estos días.

Sentada en su domicilio, Belén le ha explicado a Jorge Javier Vázquez y al resto de sus compañeros que el pasado sábado, cuando el paso de Filomena se sintió con más fuerza en Madrid, sufrió una caída que ha tenido como consecuencia un esguince de rodilla de tercer grado. Aunque la propia Belén ha explicado que se encuentra bien, tendrá que guardar reposo durante algunos días en su casa para evitar que el incidente vaya a más.

Aunque la aparatosa caída tuvo lugar el pasado sábado, Belén ha explicado que no ha sido hasta el lunes cuando ha podido ir al hospital a causa del temporal. Belén Esteban ha indicado que no ha podido ir al hospital hasta este lunes. "Me han dicho que tengo un esguince en la rodilla con afección al ligamento y al menisco", ha explicado. Además, ha agradecido a Kiko Matamoros y a Mila el gran apoyo que ha recibido, ya que ellos estuvieron con ella en el taxi y pudieron notar su preocupación al ver que le seguía doliendo la rodilla tras el accidente.

