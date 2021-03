Belén Esteban responde a la última oferta de Carlos Herrera y Jorge Javier se ofrece: "Llámame"

Tras varios días alejada del universo 'Sálvame', Belén Esteban ha hecho una reaparición estelar en el plató en el que ha vuelto a encontrarse con Jorge Javier Vázquez después de su tremenda discusión en directo la semana pasada. Aunque han sido muchos los rumores que han surgido tras la ausencia de la 'princesa del pueblo' en estos días, lo cierto es que la propia Belén ha aclarado que se trataba de unas vacaciones pactadas con el programa desde hace tiempo despejando así las dudas sobre un posible abandono de la pequeña pantalla.

La de Paracuellos del Jarama ha respondido de un modo directo y contundente a la propuesta de Herrera. Esteban ha indicado lo siguiente: "Yo, de esta productora, La Fábrica de la Tele, no me voy a ir. Pero oye, quizás más adelante puedo ir... Nunca he estado en la radio".

El presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez también se ha aventurado a pronunciarse sobre esta cuestión. Uno de los presentadores más reconocidos de Mediaset ha asegurado que le gustaría formar parte del equipo de Herrera en COPE y trabajar con Belén en las ondas. "Lo que tendría que hacer Carlos Herrera es ficharnos a los dos. A mí, si Carlos Herrera me llama para hacer una colaboración con Belén, yo lo haría". Poco tiempo después, Esteban ha asegurado que a ella no le importaría.

Belén Esteban y Carlos Herrera pic.twitter.com/Wi8xYnt9Md — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) March 1, 2021

Antonio Montero, colaborador del programa, decía que no veía la idea muy clara y Vázquez aseguraba que no tiene nada que ver ideológicamente con Herrera pero halagaba su trabajo. "Me parece un profesional brutal y me gusta desde hace muchos años". De ahí que haya afirmado que le gustaría trabajar con él.

Veremos finalmente si Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez forman parte de uno de los mejores equipos radiofónicos en España y cómo se desarrollan los acontecimientos.

CARLOS HERRERA TENTABA ASÍ CON LA OFERTA A BELÉN ESTEBAN: "ESTA ES TU CASA"

Hace escasos días, el líder de la radio española reiteraba el ofrecimiento que ya se produjo en los primeros meses de la pandemia y le ha hablado directamente a Esteban: "Belén, esta es tu casa. Ven aquí cuando quieras", ha sentenciado un Carlos Herrera que, como decimos, ya ha tratado de acercar a Belén Esteban a su programa en la Cadena COPE.

Una circunstancia, la de un cambio de aires profesional, que, desde la revista 'Diez Minutos', ya avanzan, al asegurar que Belén estaría meditando con su "núcleo familiar" su futuro profesional.