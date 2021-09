Alba Carrillo carga duramente contra Rocío Flores por las palabras hacia su madre: "Vamos a hacer una guerra"

Alba Carrillo ha vuelto a 'Ya es mediodía' con las pilas cargadas y dispuesta a defender a su madre a capa y espada. Lo ha demostrado este viernes cuando, tras haber escuchado las palabras de Rocío Flores sobre su madre, Lucía Pariente, en 'El programa de Ana Rosa', no ha dudado en dejarle las cosas claras a la hija de Rocío Carrasco.

Este jueves Telecinco estrenaba el reality 'La casa de los secretos', su apuesta de la temporada que promete colarse en otros espacios de la cadena, y de hecho ya lo está haciendo. Entre los concursantes se encuentran rostros vinculados a 'La isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes' como Sandra Pica, colaboradores de la casa como Isabel Rábago o rostros menos conocidos aparentemente como la periodista deportiva Cristina Porta.

Las distintas galas del concurso van a estar presentadas por Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera, Jordi González y Lara Álvarez, todos ellos veteranos de Mediaset e integrantes del equipo de 'Supervivientes 2021'. Los concursantes ya han empezado a vivir juntos en la casa de Guadalix. Cada uno esconde un secreto que el resto deberá ir descubriendo mediante retos y juegos diarios.

Otro de los concursantes, el primero que fue confirmado, es la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente. Ha sido concursante de 'Supervivientes' y de 'La última cena' y se trata de una de las apuestas del nuevo formato de Telecinco.

Alba Carrillo carga contra Rocío Flores en 'Ya es mediodía'

Y al igual que ya ha arrancado la convivencia, también han empezado los alegatos en defensa de los concursantes, y es que Alba Carrillo promete defender a su madre a capa y espada, como ha hecho en 'Ya es mediodía' tras las críticas de Rocío Flores a Pariente, cuando no se han cumplido ni 24 horas desde el inicio del concurso.





"Está diciendo, es que no me gusta pero soy objetiva. "Lleva solo un día de concurso, di por qué no te gusta, dame argumentos. ¿Por qué no te gusta mi madre? ¿Por jorobarme a mí porque soy amiga de tu madre? Un poquito de cariño y respeto con las madres. Sororidad con las madres", arrancaba Alba en un tono muy reivindicativo. "Vaya zasca te acabas de marcar", apunta Sonsoles Ónega.

Por su parte, Marta López, presente en el plató, intentaba relajar tensiones diciendo: "Tienes que tener en cuenta que a todos los que han entrado los conocemos de televisión. Cada vez que he tenido una conversación de Rocío Flores sobre su madre la quiere muchísimo", y preguntaba a Carrillo: "¿Tú estás preparada para que tu madre entre ahí dentro y que haya gente que no le guste?", a lo que esta contestaba: "por supuesto que estoy preparada pero los argumentos estos absurdos que no dicen nada porque va a hacer daño entonces vamos a hacer una guerra. Porque cuando salga el documental de su madre yo volveré a darle la razón a mi amiga y esto será la guerra de nunca acabar".

