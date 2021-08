Rocío Flores habla claro sobre cuándo regresará Olga Moreno a la televisión: "Lo que quiere"

Rocío Flores volvía a la primera línea televisiva con motivo de la docuserie de su madre, Rocío Carrasco y meses después se sentaba en el plató de Telecinco para defender a Olga Moreno durante el paso de esta por 'Supervivientes'. Después de tomarse unas vacaciones, la nieta de la más grande ha vuelto a España y ha hablado abiertamente sobre el posible regreso de Moreno a la televisión.

Rocío Flores se convertía, casi sin quererlo, en una de las protagonistas de la final de 'Supervivientes', tras su aparición inesperada en el plató de Mediaset para celebrar junto a Olga Moreno su victoria, con la que obtuvo el famoso cheque de 200.000 euros, que junto con las semanas que estuvo en Honduras podría sumar una cifra cercana a los 500.000 euros. Días después de la final, Telecinco dedicaba un programa en prime time en exclusiva a Olga Moreno, en el cual le daban la oportunidad de responder a las críticas que Rocío Carrasco había lanzado sobre ella en la docuserie estrenada semanas atrás. Desde entonces muchos son los rumores de la posible vuelta de la pareja de Antonio David Flores a los platós de televisión.





Por su parte, Rocío Flores se ha tomado unas vacaciones junto a su pareja, Manuel Bedmar, en Cancún, México, un destino elegido por muchos rostros conocidos de la televisión en los últimos meses. Sin embargo, estos jóvenes han preferido no contar, a través de sus redes sociales, dónde estaban pasando sus idílicas vacaciones y así mantenerse al margen de la prensa y el foco mediático.

Mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre los problemas económicos de la familia, pero a la vista está que Rocío Carrasco ha trabajado duro durante el año para permitirse este lujoso y exclusivo viaje, que ella misma ha calificado como una de las mejores experiencias de su vida. Al otro lado del charco ha coincidido con una amiga del pasado que siempre le ha apoyado de manera incondicional. A su vuelta a España, la hija de Rocío Carrasco ha compartido varias imágenes en sus redes sociales asegurando que "fue un vuelo especial, era la primera vez que me llevaba ella. Me encantó esa experiencia, desde la infancia juntas, cada una con su vida pero es de esas personas que aunque nunca la vea siempre está. Y cuando la veo es como si no pasara el tiempo".

Rocío Flores reaparece y opina sobre el regreso de Olga Moreno a la televisión

Además, en su vuelta a casa Rocío ha sido preguntada por el posible regreso de Olga Moreno a la televisión y no ha dudado en responder. Con aparente cara de sorpresa, Flores aseguraba: "no tengo ni idea. Cada uno hace lo que quiere", a lo que añadía "quiero llegar a mi casa y disfrutar de mi familia". A lo que no dio respuesta Rocío fue a la pregunta sobre su opinión de la segunda parte del documental de su madre, que se emitirá en la nueva temporada televisiva de Telecinco.