Las consecuencias que ha tenido para un jurado del Benidorm Fest no votar a Tanxugueiras: "He denunciado"

Miryam Benedited, miembro del jurado en el polémico Benidorm Fest este fin de semana, se ha visto obligada a denunciar varias amenazas de muerte recibidas contra ella y sus hijos por las puntuaciones que otorgó durante la final del concurso en el que se eligió al representante de España en Eurovisión 2022. Según ha publicado este jueves el digital Bluper, la coreógrada ha recibido "unos mensajes inaceptables que atentan contra su integridad, pero también contra su familia".

La propia Benedited ha dado la cara en el programa "Todo es mentira" de Cuatro todavía alucinada con lo que está viviendo. "Es absurdo y ridículo", ha dicho. La coreógrafa ha dicho que la da igual "quién va a Eurovisión". "Yo aporto mi criterio sobre lo que estoy viendo", ha explicado.

Miryam ha defendido que lleva treinta años trabajando como coreógrafa. "Nosotros no hemos cobrado ni un duro. Fuimos con todo nuestro cariño e ilusión. Yo he sido libre de opinar y TVE, hasta el último momento, nos dijo que nos sintiéramos libres de votar según vuestro criterio profesional. Y es lo que he hecho. No tengo emoción ni fanatismo".

La coreógrafa también ha rechazado las sospechas de una relación amistosa y profesional con Chanel, la ganadora del concurso frente a apuestas favoritas como Rigoberta Bandini o Tanxugueiras. "Yo con Chanel tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Es imposible que en mis treinta años de trabajo no haya coincidido con todos los bailarines y artistas de esta profesión. Chanel es una chica que vino en el año 2015 a hacer una sustitución a un programa en el que yo estaba trabajando. Y desde entonces no he vuelto a trabajar con ella nunca más. Eso no hace que yo quiera que esta chica gane o pierda. No la voy a castigar por el qué dirán, porque eso sí sería tongo", ha dicho.

Benedited señala que desconocía qué iban a votar los otros cuatro miembros del jurado y defiende la candidatura de Chanel para la Europa. "La persona que nos va a representar es una gran profesional. Lo que hace es dificílismo. Me gustaría que en vez de criticar tanto lo que profesionales hemos opinado sobre esta actuación, en Europa ver lo contentos que están porque hemos enviado esta propuesta. Veo un salto enorme entre esta propuesta y la de los demás", ha concluido.

RTVE PUBLICA EL REPARTO DE PUNTOS DEL JURADO

La victoria de la cubana por el fallo decisivo del jurado, que la dejó 5 puntos por delante de la segunda clasificada, Rigoberta Bandini, y a 6 de las terceras, Tanxugueiras (las cuales habían recibido solo la quinta nota de los profesionales técnicos), despertó una oleada de críticas y dudas. Por esa razón se facilitado también la distribución de votos del jurado profesional, aunque sin dar a conocer a sus autores. Tres de ellos dieron a la ganadora sus 12 puntos de máxima nota (además de un 7 y un 8). La intérprete de "Ay Mamá" recibió un 12, 10 puntos de dos de los miembros, un 8 y un 6, mientras que las gallegas recibieron 10, 7 puntos (dos veces), 4 y 2 puntos.

A la pregunta de si se dio alguna "indicación" al jurado para que ganara Chanel, RTVE respondió rotundamente que "no" y exigió "respeto" para sus miembros, "con una moral e independencia fuera de toda duda" y que estuvieron libres de "ninguna instrucción, amenaza o chantaje de ningún tipo".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Rigoberta Bandini: la polémica propuesta para Vox de la artista que no triunfó en el Benidorm Fest