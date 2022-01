Rigoberta Bandini: la polémica propuesta para Vox de la artista que no triunfó en el Benidorm Fest

Ha sido el nombre de la derrota este sábado: Rigoberta Bandini. Partía como la gran favorita para salir elegida para representar a España en Eurovisión con su canción 'Ay, mamá', pero será finalmente Chanel con 'SloMo' quien viaje a Turín. No obstante, la figura de Bandini ha llegado hasta el punto de suponer un tema de conflicto entre ideologías políticas, incluyendo al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que la mencionaba este sábado.

“Les diría a los ministros de Podemos que hoy han hecho unas declaraciones sobre una canción que se ocuparán también de las mujeres que trabajan en hostelería. Menos soflamas feministas”, reprochaba el líder de los populares. Mientras, la ministra de Igualdad también tiraba del fenómeno musical en plena campaña para las elecciones de Castilla y León. “Por qué les dan tanto miedo nuestras tetas”, se preguntaba en referencia a la letra de la canción. Pero, antes de todo ello, unas polémicas palabras de la cantante sobre el partido de Abascal levantaron la polémica.









Rigoberta Bandini, sobre Vox



Concretamente la artista, autora de la canción de la campaña de Estrella Damm del pasado verano, se mojó mucho el pasado mes de julio sobre Vox, y lo hizo de manera similar (aunque en otro tono) de como lo hiciera Rosalía hace años con su famoso “Fuck Vox”. Bandini abogaba precisamente por la ilegalización del partido de Abascal: “Siempre me he considerado tolerante, pero con Vox no puedo. No podemos consentir que un partido así sea legal”, escribía en su perfil de redes sociales.

Unas declaraciones polémicas que han vuelto a ser de actualidad después de la participación de la cantante catalana tanto en las semifinales como en la final del Benidorm Fest. No es el único tweet político de la artista en su cuenta de Twitter ya que, a raíz de la coincidencia con el título de su canción 'In Spain we call it soledad' respondió a las palabras de Sánchez tras la victoria de los talibanes en Afganistán 'In Spain we say 'a las duras y a las maduras'. En concreto Bandini hacía un juego de palabras: “In Spain we call it colabo (colaboración) con Pedro”.

Siempre me he considerado tolerante, pero con Vox no puedo. No podemos consentir que un partido así sea legal. — Rigoberta Bandini (@rigobandini) July 13, 2021









Su nombre real



Y es que Rigoberta Bandini es el nombre artístico de la cantante de 31 años, original de Barcelona y cuyo nombre es en realidad Paula Ribó González. El motivo del cambio es el apego de la cantante hacia el nombre Rigoberta más la suma del apellido del personaje de las novelas de John Fante, Arturo Bandini.

Paula Ribó acostumbra a salir a escena con su banda, formada por su pareja, Esteban Navarro, y sus primos Belén y Juan Barenys. Además, tiene un hijo llamado Nico. Este es el gran motor de su vida y llegó al mundo por cesárea. Ella misma fue quien dio detalles de este papel esencial para ella y reflexionó sobre lo complicada que es la conciliación en los tiempos que corren. Lo hizo en una entrevista con la revista 'Vogue'.

"Me quedé embarazada cuando llevaba 6 meses con mi pareja. Siempre había querido ser madre, pero estaba cagada porque Rigoberta estaba en el cajón. Y te meten tantos miedos, que me alegro que esto esté funcionando. Ojalá haya chicas de generaciones más jóvenes a la mía que vean que se puede, que puedes tener un hijo y seguir. Sin ser Beyoncé, como una persona normal", era ese discurso cargado de tintes reivindicativos que, ahora, con ella rozando con la punta de los dedos uno de sus sueños, rescatamos para dar una visión más completa sobre una mujer de la que solo habíamos tocado su faceta puramente profesional. O una parte de ella, porque, además de cantante, estudió doblaje y es también escritora.