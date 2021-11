Anunciado Monster Energy Supercross

Milestone y Feld Entertainment, Inc. se complacen en anunciar Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5. La última entrega del videojuego de Supercross más querido y realista estará disponible e 17 de marzo de 2022, en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC®/STEAM. La versión PlayStation soporta la actualización gratuita de PS4 a PS5, la versión de Xbox compatible con Smart Delivery.

Puedes ver el tráiler del anuncio del juego





El renovado Modo Carrera será ahora más real y envolvente que nunca, donde los jugadores pueden empezar como amateurs en desarrollo en la clase 250SX Futures mientras aspiran a alcanzar las cotas de gloria como profesionales. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 también introduce el Sistema Forma del Piloto, una característica exclusiva para el Modo Carrera que afectará al rendimiento de los pilotos en caso de caídas o lesiones. ¡El entrenamiento y la realización de tareas específicas resultarán claves para recuperar y restaurar rápidamente a tu piloto para que esté siempre en plena forma!

Con Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 los jugadores disfrutarán de una nueva experiencia de juego, enriquecida por las motos de 2 tiempos, ahora disponibles en todos los modos de juego. Y para los recién llegados, la Future Academy les proporcionará toda la información necesaria para dar sus primeros pasos en el mundo del Supercross. Este amigable tutorial enseñará a los jugadores los fundamentos del Supercross para ayudarles a subir la Escalera desde el nivel de principiante hasta el de profesional; también proporciona muchas opciones en el juego que harán que las carreras resulten accesibles para todos, las cuales tendrán un impacto en la recuperación de flujo, la dirección asistida y muchos otros aspectos técnicos, con el objetivo de crear una experiencia de juego adecuada para todo tipo de jugadores.

El Editor de Pistas ha vuelto con la experiencia clásica de creación de pistas, junto con una nueva función: el Editor de Secciones rítmicas. Los jugadores podrán mezclar y combinar módulos preexistentes para diseñar complejas secciones de pista prefabricadas y luego podrán compartirlas con la comunidad.

Y tras el asombroso éxito de la última entrega, el concurso de Editores de Pistas y otro jugador tendrá la oportunidad de crear una pista y participar en el concurso directamente en el juego. Los usuarios tendrán la oportunidad de ver su creación replicada en la vida real y formar parte del Campeonato Oficial de 2022. Esta característica única representa una oportunidad clave en la industria de los Videojuegos: un circuito digital diseñado por un jugador será recorrido por pilotos reales en el Campeonato 2022 del Monster Energy AMA Supercross.

¿Qué te parece correr con amigos o en solitario en un nuevo e impresionante entorno de mundo abierto? Compound es la respuesta, con nuevos circuitos, varios desafíos cruzados y objetos coleccionables para desbloquear marchas adicionales.

El multijugador online cuenta por primera vez con el emparejamiento de jugadores (matchmaking) intergeneracional y lleva el desafío a escala mundial. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 contará también el modo de pantalla partida, ¡para jugar con amigos directamente desde el sofá de casa!

Tras el increíble éxito de la edición pasada, ¡los deportes electrónicos (E-sport) regresan también a

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, empujando a los jugadores a utilizar toda su habilidad y actitud para convertirse en una leyenda en el Campeonato eSX patrocinado por Yamaha!

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 estará disponible en todo el mundo el 17 de marzo de 2022 en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC®/STEAM.