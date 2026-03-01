Fernando Martín destapa la "verdad choni" de los Goya y los Oscar

En su habitual sección de humor en el programa Fin de Semana de la COPE, conducido por Cristina López Schlichting, el cómico Fernando Martín ha ofrecido su particular visión sobre los premios del cine, coincidiendo con la reciente celebración de los Premios Goya. El humorista ha confesado que le da "absolutamente igual quién ha ganado", centrando su análisis en la propia naturaleza de los galardones.

Unos premios "chonis"

El principal argumento de Martín es que "todos los premios del cine, en general, son premios chonis, son premios kinkis". ¿La razón? Según el cómico, se debe a que "todos los premios llevan artículos: los Goya, los Oscar, los Globos de Oro, los Basta". Esta particularidad lingüística le ha llevado a proponer una versión más directa: "Yo habría apostado duramente por el chonismo, ni Goya ni Oscar ni nada, yo les hubiera puesto nombres que acompañen al artículo y que sean chonis de verdad, en plan los premios Jonis, los premios Jessie, los Joaquín".

Alamy Live News. Luis Tosar en la alfombra roja de los Goya

Para el humorista, el uso del artículo le resta seriedad. "Los Goya, Los Óscar, solo falta que salgan a entregar los premios, pues eso, comiendo chicle y con leggins de leopardo", ha bromeado Martín durante su intervención.

El 'cabezón' y los 'moñecos'

Martín también ha puesto el foco en el trofeo físico. "¿Por qué todos los premios del cine son muñecos?", se ha preguntado. "Tú haces la mejor película del año, mejor director, mejor actriz, y te dan un moñeco", ha lamentado, sugiriendo alternativas más prácticas como dinero o "un coche".

En el caso de los premios del cine español, el cómico tiene una teoría particular. "Logolla son unos premios que consisten, básicamente, en la cabeza de un pintor", ha explicado. "Podían haber hecho una estatuilla de Goya entero, pero es solo la cabeza, por eso soy el cabezón". Para Martín, la explicación es un homenaje "a esa cabeza que te toca delante siempre en el cine y no te deja ver la película".

El drama de elegir película

El humorista ha confesado que, de todas las películas nominadas, solo "ha visto Los Domingos", en una clara broma sobre el poco tiempo que tiene. Ha asegurado que dedica más tiempo a buscar qué ver en las plataformas de streaming que a disfrutar del propio contenido. "Es horrible", ha coincidido Cristina López Schlichting, "te tiras 25 minutos". Martín incluso ha sugerido que "tendrían que sacar una película de gente eligiendo películas".

Finalmente, Fernando Martín ha cerrado su sección con una petición para todos los espectadores. "Si vais al cine, por favor, apagar el móvil, que la gente deja el móvil encendido y molesta mucho la pantalla", ha concluido, un comentario que la presentadora ha apoyado.