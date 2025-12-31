La startup de IA que acaba de comprar Mark Zuckerberg y que promete cambiar la manera en la que usas WhatsApp e Instagram

La inteligencia artificial supone la revolución tecnológica más importante de los últimos tiempos, y si no, que se lo digan a Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook y posteriormente de Meta, que engloba esta red social junto a WhatsApp e Instagram entre otras, lleva ya bastante apostando por esta tecnología. Primero desarrolló su Meta AI para competir con ChatGPT y luego la ha incorporado en sus servicios.

No contento con esto, el magnate de la información ha llevado a cabo un importante desembolso para controlar una empresa de IA procedente de China.

¿Qué es Manus AI?

Es un agente de inteligencia artificial creado por la empresa china Butterfly Effect AI, con sedes en Wuhan y Pekín. Esta startup tiene un reducido número de integrantes, de unas decenas de trabajadores, y fue fundada por Xiao Hong, un emprendedor de éxito conocido por haber creado Monica AI, un asistente tipo ChatGPT muy empleado en China.

Manus emplea un modelo extenso de lenguaje para ejecutar varias tareas complejas y proyectos de manera simultánea y con mínima ayuda humana en el prompt ya que cuenta con su "propio ordenador" capaz de realizar procesos aparte.

ChatGPT, por ejemplo, requiere de varios prompts de instrucciones y es propenso a "alucinaciones" o a inventarse información. Manus simplemente se informa y trabaja de manera exhaustiva sin necesidad de orientarle apenas.

¿Qué es capaz de hacer?

En un vídeo promocional de la empresa, por ejemplo, se hace una demostración en la que se le pide que busque una vivienda para varias personas en Nueva York en barrios de baja criminalidad y cerca de guarderías para niños.

Seguidamente, Manus procede en el vídeo a buscar él mismo en Internet información sobre barrios seguros neoyorquinos y busca qué viviendas están disponibles, clasificándolas según la información que se le ha dado.

No es simplemente "buscar en Internet", sino que lleva a cabo un proceso de informarse, bucear entre datos para encontrar lo que busca y clasificarlo según especificaciones, un proceso muy complejo.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta

También es particularmente útil para automatizar tareas, generar código, automatizar y crear publicaciones de redes, generar páginas web o leer y analizar archivos pesados de información.

Esto ha servido para que su empresa creadora llegue a valer más de 500 millones de dólares en cuestión de meses.

En definitiva, es capaz de realizar de manera ordenada varios procesos complejos de manera que puede hacer en minutos trabajos que llevarían horas de análisis y lectura manual.

¿qué hará Mark Zuckerberg con esta herramienta?

Meta había centrado sus adquisiciones este año en LLaMa, su modelo orientado especialmente en el mundo profesional más que en el consumidor, y en modelos de voz sintética.

Sin embargo, esta adquisición es un golpe estratégico en el mercado de la IA, en el que Meta se empezaba a quedar atrás. Para ello, ha adquirido la startup por unos 2 mil millones de dólares. Sin contar los servicios que quieran ofertar con Manus, es evidente que tendrá un extenso uso interno exhaustivo para automatizar procesos, incorporándolo probablemente en sus propios modelos de inteligencia artificial.

Seguidamente, es de esperar que estos modelos nuevos y mejorados con tecnología de Manus se integren en los principales productos de Meta, como lo son WhatsApp e Instagram. Dentro de poco podríamos tener un asistente en estas aplicaciones que, con sólo decirle que me planifique un viaje, sea capaz desde hacer la reserva hasta elegir los vuelos.

Habrá que ver cómo integra Meta esta tecnología la cual, según la empresa propietaria de Manus, es un paso importante hacia la Inteligencia Artificial General, "AGI" por sus siglas inglesas: una IA de inteligencia igual o superior a la humana la cual es la gran ambición de las grandes empresas de esta tecnología.