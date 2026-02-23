Salen a la luz los informes inéditos que avalan el papel de Juan Carlos I en el 23-F

En el 45 aniversario del golpe de Estado del 23-F, han salido a la luz nuevos datos sobre el papel que jugó el Rey Juan Carlos I. El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE', ha desvelado la publicación de tres dictámenes inéditos hasta 2024 del que fuera primer presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, que avalan la actuación del monarca durante la intentona golpista.

Estos informes se recogen en la segunda edición del libro 'El rey', que se presenta el próximo miércoles. Zarzalejos ha explicado que uno de ellos, redactado por García Pelayo en 1983 de forma privada, lleva por título "Consideraciones jurídico constitucionales sobre la actuación del rey con ocasión de los acontecimientos del 23 y 24 de febrero de 1981".

El dictamen, según ha relatado el periodista, concluye que "los actos llevados a cabo o promovidos por el rey tuvieron como resultado que la constitución no cesara en ningún momento de tener vigencia". El texto de García Pelayo subraya que durante la crisis "no se suspendió ningún derecho o libertad fundamental" y que las acciones del monarca se basaron siempre en "preceptos constitucionales concretos".

Un jurista republicano y leal

El propio Carlos Herrera, conductor del espacio, ha recordado que Manuel García Pelayo (fallecido en Caracas en 1991) fue un republicano convencido que, sin embargo, regresó del exilio para presidir el Tribunal Constitucional. Zarzalejos ha añadido que el jurista defendía que la "monarquía parlamentaria en España era el mejor mecanismo para la concordia nacional".

La presentación de esta segunda edición del libro tendrá lugar en el Senado y estará presidida por el rey Felipe Sexto. Al acto asistirá también el presidente del Tribunal Constitucional y contará con la intervención del expresidente Felipe González, quien ha redactado un "jugoso prólogo" para la obra en el que desvela su fluida relación con don Juan Carlos.