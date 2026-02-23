El coste de pedir un microcrédito: "Si recibes 300 € a devolver en 30 días la cantidad total que va a pagar el cliente serán 390 euros; 90 sólo de intereses"

La economía de los más jóvenes y vulnerables afronta un nuevo riesgo: los créditos rápidos. Así lo ha advertido la experta Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE', donde ha analizado un fenómeno que atrapa a miles de personas en una espiral de deuda. Según un estudio de Fintonic con datos de 300.000 usuarios, más del 83% de las personas que contratan microcréditos son jóvenes o perfiles con menor capacidad financiera que buscan cubrir periodos de falta de liquidez.

Intereses al límite en cuestión de minutos

Este tipo de préstamos se caracterizan por su pequeño importe, que suele oscilar entre los 50 y los 600 euros, y su corto plazo de devolución, habitualmente un mes. Como ha explicado García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' junto a Jorge Bustos, el dinero se solicita de forma online y se ingresa en la cuenta en apenas unos minutos, pero con un interés a devolver muy alto, cercano al 1% diario sobre la cantidad solicitada.

Un ejemplo clarifica los riesgos: para un microcrédito tipo de 300 euros a 30 días, el cliente termina devolviendo 390 euros, es decir, los intereses ascienden a 90 euros. Pilar García de la Granja ha señalado que muchas compañías utilizan como gancho comercial la concesión del primer préstamo sin intereses, una estrategia para atraer y fidelizar al cliente por primera vez.

El Gobierno pone coto a los abusos

El uso de estos productos se ha disparado, con un stock de créditos al consumo que ya supera los 114.000 millones de euros, un 15% del crédito total de los hogares. Ante esta situación, el Ejecutivo ha preparado un anteproyecto de ley para topar los intereses que cobran las entidades. La nueva normativa establece un límite máximo del 22% TAE para préstamos inferiores a 1.500 euros, un tope que se reducirá a medida que aumente el importe, según detalló la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.

La regulación también pone el foco en los microcréditos: tendrán un tipo de interés mensual máximo del 4%, una comisión que no superará el 5% y un plazo mínimo de devolución de tres meses. Además, las entidades estarán obligadas a informar de todas las condiciones 24 horas antes de la contratación para asegurar una decisión meditada.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que el objetivo es reforzar la protección de los usuarios. Para ello, se creará una "reserva de actividad" que impedirá operar a entidades no reguladas. "Generamos, creamos esta reserva de actividad para que solo puedan conceder créditos al consumo, en este caso, entidades que estén autorizadas por el Banco de España", ha afirmado el ministro.

Una espiral de deuda para llegar a fin de mes

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) también advierte del peligro que surge con el impago, algo frecuente al ser créditos otorgados sin un debido estudio de solvencia. La organización precisa que los intereses de demora diarios pueden elevarse por encima del 14% TAE. Su último barómetro refleja un encarecimiento drástico del 138% en el precio de los préstamos a 30 días en comparación con el año anterior.

Las familias españolas ya destinan 115.000 millones de euros en créditos al consumo para pagar estos gastos; no tienen capacidad de ahorro"

El problema de fondo, como señalan los expertos, es que la gente se entrampa para poder llegar a fin de mes por la inflación o para comprar caprichos que no pueden permitirse. Tal como se analizó en COPE, "las familias españolas ya destinan 115.000 millones de euros en créditos al consumo para pagar estos gastos; no tienen capacidad de ahorro". Este sobreendeudamiento afecta directamente a su economía y capacidad de ahorro, generando un estrés económico adicional.

El perfil más preocupante es el de los jóvenes. Tal como se comentó en el programa, muchos "se están endeudando para irse un fin de semana afuera, para viajar, para unas entradas de un concierto", para luego tener que devolver el dinero con unos intereses salvajes que comprometen gravemente su salud financiera.