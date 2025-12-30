Estas son las estafas más peligrosas de 2025: suelen surgir en WhatsApp

2025 ha sido un buen año para los ciberdelincuentes. La llegada de la Inteligencia Artificial ha otorgado más herramientas con las que perfeccionar fraudes y WhatsApp, al ser la aplicación de mensajería por excelencia en España, se ha convertido en el vehículo favorito de los estafadores para intentar acceder a nuestros datos o ingresos.

Estos son los fraudes más habituales de este año que cerramos estos días.

el "hijo en apuros"

Un timo tan habitual que la Policía tuvo que advertir sobre qué hacer en estos casos. Desde un número desconocido, la víctima recibe mensajes del estafador haciéndose pasar por un familiar en apuros, normalmente un hijo o hija, contando que se ha tenido que cambiar de teléfono y que necesita ayuda urgente, instando a que se le haga una transferencia.

Es una técnica que se aprovecha del vínculo con nuestra familia para provocar miedo y urgencia, lo que nos lleva a caer en la trampa sin haber verificado la identidad del remitente.

Debido a las herramientas de IA, es posible que estos mensajes vengan acompañados de un audio en el que escuchemos la voz de nuestro hijo.

Debido a la gran exposición que tienen los jóvenes en redes sociales, es tremendamente sencillo encontrar suficientes segundos de grabación con los que hacer una clonación de voz con IA que sea totalmente creíble incluso para sus padres.

Una manera de evitar caer en este timo, aparte de no ceder a la urgencia, es haber acordado de antemano un código o palabra con tu familia para verificar vuestra identidad en caso de que realmente estén en peligro.

el "ghost pairing" o "emparejamiento fantasma"

Este es un método relativamente novedoso y con un riesgo alto para nosotros, ya que confiere a los atacantes acceso a nuestro teléfono y control sobre el dispositivo sin necesidad de nuestras contraseñas.

Comienza también en WhatsApp mediante enlaces que se aprovechan de la curiosidad de la víctima y de su confianza con un contacto conocido. Este contacto, cuyo móvil ya fue previamente infectado, envía un enlace externo con un mensaje similar a "Mira, tengo aquí tus fotos" o "¿Este eres tú?".

El emparejamiento de dispositivos es muy empleado laboralmente para conectar WhatsApp al ordenador

Una vez que se accede al enlace, se pasa a una página fraudulenta que se hace pasar por un gestor de fotografías. Esta página nos invita a facilitar el número telefónico y seguir unos pasos que parecen normales, pero que realmente están empleando la función de vinculación de dispositivos de WhatsApp para que el ciberdelincuente pueda acceder a la aplicación.

Con el acceso ya concedido, el estafador puede leer conversaciones y descargar toda clase de archivos nuestros subidos a WhatsApp. Algo verdaderamente peligroso es que la víctima no tiene ninguna sospecha de haber sido atacada hasta que descubre que ha mandado el enlace fraudulento a otro contacto.

Suplantación de organismos oficiales y marcas

En esta época de compras navideñas, seguramente muchos tengamos varios envíos de camino, por lo que puede parecernos normal que Correos, Amazon u otro servicio de envíos nos mande información por WhatsApp.

Esto no es así, pero varios estafadores utilizan la imagen de estos grandes nombres para ganar nuestra confianza, a menudo comentando que nuestro envío se ha perdido, está en alguna clase de trámite o algún "problema" por solucionar de nuestra compra o cuenta.

Ningún organismo o empresa nos pedirá facilitar datos personales a través de WhatsApp ni por otro canal. Si confiamos en estos mensajes podemos estar cediendo el control de la aplicación a ciberdelincuentes.

También pueden facilitar enlaces a páginas que suplanten estos organismos. Gracias a la Inteligencia Artificial, disponen de más herramientas con las que hacer convincentes estas webs fraudulentas.

Nunca debemos ceder ante la urgencia y desconfiar de mensajes súbitos o alarmistas, incluso si provienen de un contacto conocido.

Muchas de estas estafas son trampas de ingeniería social que se aprovechan de nuestra confianza, miedo o urgencia, por lo que mantener la cabeza fría y pensar con calma si tiene sentido lo que estamos haciendo es una gran medida preventiva.