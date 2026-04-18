Sergio Llorente, electricista: "Muchos no lo saben pero es recomendable desenchufar el cargador cuando no se utiliza por seguridad"

Es una de las dudas más recurrentes en cualquier hogar: ¿es necesario desconectar el cargador del móvil cuando no está en uso? La costumbre de dejarlo en el enchufe, listo para la próxima carga, está muy extendida. Sin embargo, un electricista experto, Sergio Llorente, ha querido zanjar el debate con una demostración práctica que revela lo que realmente sucede y por qué el consumo fantasma no es el principal problema.

El experimento que zanja el debate

Para arrojar luz sobre esta cuestión, Llorente ha realizado un sencillo experimento utilizando herramientas de medición profesionales, como una pinza amperimétrica y un separador de líneas. El objetivo era medir tanto el consumo eléctrico como la temperatura de un cargador en tres situaciones diferentes: en reposo, durante la carga y una vez que el teléfono se ha desconectado pero el cargador sigue enchufado.

En reposo, antes de enchufar el teléfono, el cargador se encuentra a una temperatura ambiente de 25 grados. Al conectar el dispositivo para cargarlo, el consumo que registra la pinza es de 0,030 kilovatios, y la temperatura del cargador asciende hasta los 28 grados. La sorpresa llega en el siguiente paso, cuando se desconecta el teléfono del cable.

Captura de pantalla del video

En ese momento, tal y como muestra la medición, el consumo eléctrico "cae a cero". Esto desmonta parcialmente el mito del consumo fantasma, ya que el gasto de energía es prácticamente nulo. Sin embargo, el dato más relevante es que la temperatura del cargador "se mantiene en 28 grados", un calor residual que solo desaparece cuando el dispositivo se desenchufa por completo de la corriente.

El verdadero riesgo no es el consumo

La principal conclusión del análisis de Llorente no se centra en el ahorro energético, que resulta ser insignificante, sino en un factor mucho más importante: la seguridad. Que el cargador mantenga una temperatura elevada de forma constante mientras no se utiliza supone un riesgo innecesario para la vivienda.

Es recomendable quitar los cargadores cuando no se utilizan para que baje su temperatura por seguridad" Sergio Llorente Electricista

Este calor retenido, aunque no parezca excesivo, mantiene los componentes internos del cargador bajo una tensión constante. Con el tiempo, este estrés puede degradar los materiales, especialmente en cargadores de baja calidad o sin certificaciones, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento, cortocircuitos e incluso incendios. Por ello, el experto es tajante en su recomendación.

La recomendación final del experto

Sergio Llorente concluye con un consejo claro y directo para garantizar la seguridad en el hogar. "Ya has visto que en cuanto quitas el teléfono para de consumir, pero la temperatura se mantiene", señala. Por este motivo, afirma que "es recomendable quitar los cargadores cuando no se utilizan para que baje su temperatura por seguridad".

En definitiva, el gesto de desenchufar el cargador no repercutirá de forma notable en la factura de la luz, pero sí es una medida de precaución fundamental para alargar la vida útil del dispositivo y, sobre todo, para evitar posibles accidentes domésticos. Un pequeño hábito que puede marcar una gran diferencia en la tranquilidad y seguridad de toda la familia.