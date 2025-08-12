Rosalía revela el accesorio que está utilizando para 'desengancharse' del móvil: barato y fácil de usar

En pleno 2025, pasar unas horas sin mirar el teléfono móvil se ha convertido en una tarea casi imposible para millones de personas. Las redes sociales y las constantes notificaciones hacen que vivamos pegados a la pantalla, incluso en momentos que deberían ser de descanso como el verano, y esto repercute negativamente en nuestras vidas.

Alamy Stock Photo Un hombre con dificultades para desconectar de su móvil

Diversos estudios en los últimos años han concluido que la hiperconectividad afecta en gran medida a nuestra salud mental, la capacidad para disfrutar del tiempo libre sin interrupciones digitales y la productividad. Precisamente todo esto es lo que ha llevado a la cantante española Rosalía a buscar una solución para frenar su apego al móvil y las redes sociales, y según ha contado en 'Paper Magazine' ha encontrado un accesorio perfecto para evitar las distracciones digitales.

EL MÉTODO DE ROSALÍA PARA DESCONECTAR DEL MÓVIL

El accesorio que está utilizando la barcelonesa para desconectar y concentrarse a la hora de crear nueva música es una 'caja con temporizador'. El objeto, que en apariencia puede recordar a una caja de seguridad pequeña, funciona con un mecanismo sencillo, pero muy efectivo (y que puede ser de gran utilidad para cualquier persona que decida usarlo).

Para utilizarlo tan solo hay que colocar dentro el teléfono móvil y programar un temporizador que deja bloqueada la caja durante el tiempo deseado, evitando así la tentación de revisarlo para ver qué notificaciones han llegado cada pocos minutos. Además, una vez activado el sistema no es posible abrir la caja hasta que el tiempo programado finaliza, lo que obliga a desconectar de forma real y a dedicar ese rato a otras actividades.

CÓMO SON ESTAS CAJAS Y CUÁNTO CUESTAN

La caja incluye dos pequeñas pantallas: una en la que se muestra el tiempo restante y el nivel de batería, y otra en la que se pueden ver las llamadas entrantes, para rechazarlas. Asimismo, suelen estar fabricadas a base de plástico resistente o metracrilato, por lo que el precio de venta puede ser realmente barato: desde los 15 o 20 euros (los modelos más sencillos) hasta 50 o incluso más (en el caso de las versiones más avanzadas).

Alamy Stock Photo Metáfora de la adicción y dependencia que muchos usuarios tienen a su móvil

Lo cierto es que este accesorio no es muy popular ahora mismo, al menos en España, pero sí que hay algunos usuarios que ya sabían de su existencia antes de que Rosalía hiciera estas declaraciones esta semana. Lo que sí que está claro es que, con toda la relevancia que tiene la cantante barcelonesa en nuestro país, seguro que a partir de ahora más de una persona se interesa por este método tan curioso.

En definitiva, más allá de conocer qué hace Rosalía para desconectar de las redes sociales, hay que decir que esta confesión pone sobre la mesa un problema que nos afecta a prácticamente toda la población: la dificultad de establecer límites con la tecnología. Por todo ello, herramientas como esta 'caja con temporizador' tan curiosa pueden ser una solución sencilla para recuperar momentos de concentración profunda, dedicar tiempo a la lectura, al deporte o a la vida social.