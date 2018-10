¿Merece la pena estar en Facebook?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha alertado de que Facebook ha publicado una nota de seguridad en la que confirma una vulnerabilidad que permite el robo de un identificador único que se genera cada vez que se accede a una cuenta (token), la cual ha afectado a 50 millones de usuarios.



Estos fallos de seguridad están haciendo que muchos usuarios de Facebook se cuestionen seguir o no utilizando la red social. Hay que tener en cuenta que la red social por excelencia tiene sus pros y sus contras. Mantiene conectados a millones de usuarios y nos permite saber cómo están muchas personas que no tenemos la posibilidad de ver por culpa de la distancia.



Según precisa el INCIBE, Facebook ha tomado medidas para corregir la vulnerabilidad y resetear los tokens de acceso de todas las cuentas afectadas.



Asimismo, la red social indica que no es necesario que los usuarios afectados cambien su contraseña, aunque la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) sí lo ha recomendado como medida preventiva.



En caso de que el usuario tenga problemas a la hora de iniciar su sesión, Facebook recomienda seguir los pasos del Servicio de ayuda para restablecer la contraseña.



Según Facebook, los piratas informáticos explotaron una "vulnerabilidad" en el código de la plataforma que afectó al modo "Ver como", una habilidad que permite a los usuarios ver su perfil como si fuesen otra gente.



Esto les permitió apoderarse de información, que podría haber sido usada por terceros, para conectarse a las cuentas de los internautas afectados, aunque la empresa todavía no sabe si eso es algo que los hackers llegaron a hacer.



"Nos estamos tomando el asunto de forma extremadamente seria y queríamos avisar a todo el mundo de lo ocurrido y de las acciones inmediatas que hemos tomado para proteger la seguridad de las personas", explicó en una rueda de prensa telefónica el presidente y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg.



Enrique Serrano, cofundador del grupo “Mundo Hacker”, explica a COPE algunos trucos para mantener la seguridad de nuestra cuenta de la mejor manera posible. Si la cuenta ha sido hackeada, Facebook borrará los identificadores automáticos de nuestros perfiles, por lo que al acceder a la cuenta deberemos volver a escribir nuestro usuario y contraseña.



La seguridad en las redes sociales es un tema que genera polémica entre los usuarios y expertos de las redes sociales. Son pocos los que pueden pasar un día sin subir fotos a las redes sociales, felicitar a un amigo o buscar en el perfil de un usuario para saber que ha hecho durante el día.



Debido a esto, los usuarios provocan un importante flujo de datos que se convierte en el principal objetivo de cirberdelincuentes. Por lo que Facebook, que tiene contratados hackers en su plantilla, deberá seguir trabajando para fortalecer su infraestructura y proteger los datos de sus usuarios.

¿Por qué debes seguir en Facebook?

- Para intercambiar información con nuestros amigos.

- Para no perder el contacto con personas que tenemos a gran distancia.

- Con Facebook siempre podemos encontrar el perfil de una persona en la que estamos interesados o con la que queremos contactar.

- Podemos darnos a conocer con las páginas públicas o incluso dar a conocer a nuestra empresa.

- También podemos utilizar esta red social como un medio más de comunicación con el que estar informados.





¿Por qué debes irte de Facebook?

- Por los problemas que hay con la privacidad.

- Existe una limitación por parte de Facebook si nos excedemos con el número de publicaciones.

- Las redes sociales pueden provocar adicción.

- Podemos sufrir una suplantación de la identidad.