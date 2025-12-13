España se 'acostumbra' al escándalo: la indiferencia ante la corrupción que preocupa a los expertos

La situación política y social en España ha generado un debate sobre la creciente indiferencia pública ante la corrupción. En el programa Fin de Semana de la COPE, la periodista Cristina López Schlichting ha planteado su perplejidad por esta aparente apatía, un "enigma" que han analizado el psicólogo forense José Manuel Aguilar y el psiquiatra forense José Miguel Gaona, quienes han aportado su visión sobre las claves psicológicas y sociológicas de este fenómeno.

La normalización del escándalo

El psiquiatra José Miguel Gaona ha introducido el concepto de la "normalización del escándalo" como una de las claves principales. Según Gaona, cuando la corrupción se vuelve "persistente y transversal", deja de ser una excepción y, por tanto, pierde su capacidad de impactar en la ciudadanía. "El escándalo ya deja de escandalizar", ha afirmado, explicando que la sobreabundancia de casos, como los que afectan a la "mujer y el hermano de Sánchez", el "caso hidrocarburos" o "Plus Ultra", hace que el ciudadano medio no pueda seguirlos y se produzca un agotamiento.

Guerra de bandos y una derecha 'autista'

Por su parte, el psicólogo José Manuel Aguilar ha descrito un panorama político donde la izquierda se limita a un "discurso" de "enfrentarnos", mientras que la derecha se muestra "autista" y "acomplejada", sin darse cuenta de que "las reglas del juego han cambiado" y ha "olvidado la batalla cultural", cediendo terreno a nuevos movimientos antisistema.

Esta polarización ha derivado en lo que Gaona ha calificado como un comportamiento propio de "tribus primitivas", donde "la lealtad al grupo pesa más que esa ética pública". La consecuencia es que el debate ya no se centra en ideas, sino en la adscripción incondicional a un bando, independientemente de sus acciones. Aguilar ha rematado esta idea de forma contundente al criticar la falta de reflexión en el voto: "Estás hablando de pensar y votar, y eso en la inmensa mayoría del del público es incompatible".

El análisis de Aguilar también ha apuntado al surgimiento de nuevos movimientos, impulsados por jóvenes de menor de 35 años y muy activos en redes sociales, que vienen "con el ánimo de romper la baraja porque ha comprobado que las cartas están marcadas". Este fenómeno, según el psicólogo, evidencia una profunda "crisis de legitimidad" y un "desencanto extraordinario" con el sistema político actual.

El 'vacío' de poder y los riesgos futuros

En este contexto de declive institucional, José Manuel Aguilar ha advertido sobre el creciente poder de las grandes empresas privadas como Apple, Alphabet o Meta, que se están convirtiendo en verdaderos "supraestados" que "trabajan sobre la evidencia" y no sobre "discusiones bizantinas". Ha recordado que el producto interior bruto de una compañía como Apple ya supera al de países como Portugal y Finlandia juntos, lo que les otorga una capacidad de influencia sin precedentes.

Finalmente, los expertos han alertado sobre los peligros de este escenario, recordando el paralelismo histórico con la Alemania de los años 30, donde la crisis y el desencanto social abrieron la puerta a Hitler. "El desencanto es el motor de estos movimientos que nos llevan a los extremismos", ha concluido Aguilar. Gaona ha añadido que esta situación también puede estar relacionada con la propia "idiosincrasia española", describiéndola como una "cultura de supervivencia" forjada tras siglos de inestabilidad que ha mermado la confianza en las instituciones.