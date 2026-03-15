La computación cuántica llega para arrojar luz sobre el enigma del COVID persistente: "Busca encontrar patrones que nos permitan entender la enfermedad"

En el Día Internacional del Long COVID, la startup vasca SAMIRA DTx ha anunciado el lanzamiento de una iniciativa pionera en el campo de la salud. Se trata del proyecto ISQARE-LC, una investigación que empleará la computación cuántica para avanzar en la comprensión del COVID persistente. Este enfoque, completamente innovador a escala internacional, busca descifrar una patología que, años después del inicio de la pandemia, sigue presentando numerosos interrogantes para la comunidad científica y para los millones de personas que la padecen en todo el mundo.

El COVID persistente se ha consolidado como uno de los grandes desafíos sanitarios de nuestra era. Afecta a un porcentaje significativo de personas que han superado la infección inicial por coronavirus, manifestándose a través de un conjunto de síntomas prolongados y, en ocasiones, incapacitantes. Entre los más comunes se encuentran la fatiga crónica, los problemas cognitivos conocidos popularmente como 'niebla mental', el dolor crónico o la disfunción autonómica. Sin embargo, el principal obstáculo para su diagnóstico y tratamiento ha sido, hasta ahora, su alta heterogeneidad, con una enorme variabilidad en la presentación clínica entre los diferentes pacientes.

Tecnología cuántica para un reto complejo

El proyecto ISQARE-LC nace con el objetivo de cambiar este paradigma. La investigación se centrará en identificar patrones clínicos y biológicos en los pacientes mediante el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos. Aquí es donde la computación cuántica juega un papel fundamental. A través de algoritmos de clusterización y modelado cuántico, se procesarán grandes conjuntos de datos en busca de patrones ocultos que las tecnologías convencionales no han logrado desvelar.

Esta aproximación permitirá, según sus impulsores, detectar tipologías o subgrupos de pacientes hasta ahora no identificados. Clasificar la enfermedad en función de estos perfiles podría ser el primer paso para comprender mejor sus causas subyacentes y, en un futuro, desarrollar abordajes terapéuticos mucho más personalizados y eficaces. Se trata de una nueva forma de entender la enfermedad, pasando de una visión general a un análisis de alta precisión.

La cara humana del proyecto

Detrás de la alta tecnología y la innovación de este proyecto hay también una importante dimensión personal. Para Ismael Maceira, CEO y cofundador de SAMIRA DTx, la investigación tiene una motivación que va más allá de lo profesional. Su experiencia como paciente le ha permitido comprender de primera mano las dificultades que entraña esta patología.

Como paciente sé lo difícil que es convivir con una patología que muchas veces ni siquiera tú mismo comprendes bien" Ismael Maceira CEO y cofundador de SAMIRA DTx

Según relata el propio Maceira, su diagnóstico llegó a los 12 años, y con 17, todavía se enfrenta a la falta de herramientas efectivas.

Este proyecto busca precisamente eso: encontrar patrones que nos permitan entender mejor la enfermedad" Ismael Maceira CEO y cofundador de SAMIRA DTx

Sus palabras reflejan la frustración de muchos pacientes y la esperanza depositada en la ciencia y la tecnología.

Un ecosistema de innovación al servicio de la salud

El proyecto ISQARE-LC se enmarca dentro de la decidida apuesta de Bizkaia por las tecnologías disruptivas aplicadas a sectores estratégicos como la salud. La iniciativa se desarrolla dentro del marco de BIQAIN (Bizkaia Quantum Advanced Industrias) y BASQ, impulsado por el Gobierno Vasco a través de entidades como Lantik y la Diputación Foral de Bizkaia. Este respaldo institucional es clave para la viabilidad de un proyecto de esta envergadura.

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Además, un aspecto fundamental del proyecto es su enfoque colaborativo y centrado en el paciente. La investigación se llevará a cabo en estrecha colaboración con asociaciones locales y nacionales de pacientes, integrando su experiencia y conocimiento para asegurar que el trabajo responda a las necesidades reales de quienes conviven con el COVID persistente en su día a día.

Con iniciativas como esta, el ecosistema vasco de innovación busca posicionarse en la vanguardia europea en la aplicación de tecnologías avanzadas para resolver retos sanitarios complejos. Los resultados de esta investigación podrían, en un futuro no muy lejano, abrir nuevas puertas y ofrecer la tan anhelada esperanza a millones de pacientes en todo el mundo.