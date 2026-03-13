Un joven de 17 años desafía al COVID persistente que padece con su propia 'startup': "Usando videojuegos mejoré mi memoria"

Años después del inicio de la pandemia, miles de personas en Euskadi siguen lidiando con las secuelas del COVID persistente. Se estima que entre 2.000 y 3.000 vascos conviven con síntomas como fatiga extrema, niebla mental o dolor continuo.

Son algunos de los síntomas con los que convive Ismael Maceira, un joven de 17 años al que alcanzó la enfermedad con tan solo 12 años. Su vida cambió por completo. "Pasé de ser un joven activo que le encantaba hacer un montón de cosas como cualquier niño, a sentirme atrapado, en un cuerpo que no que no era mío". El cambio fue tan drástico que su padre tenía que moverle de la cama, ya que él mismo no podía.

Ismael Maceira, CEO de 17 años con COVID persistente

La fatiga extrema y los problemas de memoria se convirtieron en su día a día, pero asegura que lo peor era "la incertidumbre de que no había tratamientos claros ni herramientas" que le pudiesen ayudar a "manejar" la enfermedad. Esta falta de soluciones le llevó a tomar la iniciativa y a investigar por su cuenta.

La tecnología como respuesta

Fue entonces cuando descubrió "el poder de la tecnología en la salud". Empezó a usar videojuegos y notó una mejoría en su memoria, una "capacidad de retención que me había desaparecido a raíz del COVID", un hecho demostrado clínicamente por su neurólogo. A partir de esa experiencia, se hizo una pregunta clave: "Si a mí me está funcionando, ¿por qué no podríamos hacer que funcione a muchos más pacientes?".

Así inició un camino de investigación que le llevó a contactar con el doctor Carlos Escobar, cardiólogo del Hospital de la Paz, y juntos pusieron en marcha SamiraDTX, su propia 'startup'. La empresa se dedica al "desarrollo y comercialización de "terapias digitales" a nivel internacional", que funcionan como un fármaco que el paciente "toma" cada día para participar activamente en su tratamiento y empoderarse frente a la enfermedad.

El proyecto gustó en el Gobierno vasco y ha recibido el impulso de BEAZ, la sociedad de la Diputación de Bizkaia, que les ha ayudado a constituirse como empresa y les ha instalado en el parque tecnológico de Derio. Desde allí, han creado un ecosistema colaborativo con universidades, centros tecnológicos e instituciones.

El paciente como protagonista

La filosofía de SamiraDTX es clara. "Los pacientes no pueden seguir siendo espectadores de su enfermedad, tienen que ser los protagonistas", afirma Ismael. Por ello, cuentan con ellos desde el inicio de cada proyecto, porque considera que sin su implicación, "una innovación en salud es un simple experimento, es una solución".

Los pacientes no pueden seguir siendo espectadores de su enfermedad, tienen que ser los protagonistas" Ismael Maceiro

Isabelle Delgado

Desde la Asociación Long Covid Euskal Herria, Isabelle Delgado agradece la existencia de una unidad especializada en el hospital de Basurto, pero señala una vez más que "los recursos destinados son muy escasos". la conforman un médico y una enfermera, lamenta. Por eso, celebra la llegada de proyectos como el de Ismael. "Es estupendo que haya unas terapias combinadas que no se deje solo a la farmacología. Que haya también terapias digitales que ayuden a mejorar, a avanzar, a que recuperemos por lo menos algunas funciones del organismo, es fundamental y maravilloso".

Con motivo del día internacional del long covid, que se celebra este domingo, edificios emblemáticos como el Parlamento vasco o el estadio de San Mamés se iluminarán de color verde aguamarina para visibilizar esta realidad.