Una víctima de Paco el Bueno ganó siete millones de euros en la Lotería y se los entregó: "La gente no tocaba el dinero"

Francisco Gutiérrez Ortega, más conocido como Paco el Bueno, ya está detenido tras desaparecer durante semanas. Este martes fue arrestado por la Policía Nacional en Logroño, pero sus víctimas —repartidas por toda España— lo esperaban en otro sitio: Vélez Málaga, la localidad donde este agente de seguros de 47 años se ganó su sobrenombre por convertir, supuestamente, unos pocos miles de euros en auténticas fortunas. Todo era mentira, una presunta estafa piramidal que podría alcanzar los 300 millones de euros.

Más sobre estafas Alerta por una estafa con tarjetas de crédito este 2025: así recomienda la Guardia Civil protegerte

La abogada Marta Fuentes, que representa a 60 de los más de 200 perjudicados, lo resume así: “Él decía: ‘Muy bien, ya tienes 125.000. Este año que viene, si todo va bien y Donald Trump no sé qué… vas a poder tener un 39,7% de beneficio’. Y la gente se iba tan contenta”. El mecanismo, según explica a Juan Baño, jefe de Interior de COPE, era sencillo pero eficaz: promesas de rentabilidad disparatada, documentación informal y un ambiente de confianza íntima y familiar.

La fe ciega de los inversores era tal que una de las víctimas llegó a entregarle siete millones de euros que le habían tocado en la Lotería. “No, no, no lo toco, no lo toco, que esto siga creciendo y se siga alimentando solo”, recuerda Fuentes que decían los clientes, convencidos de que su dinero se multiplicaría sin necesidad de moverlo.

Dinero en bolsas y reuniones en el bar

La clave del éxito de Paco el Bueno era el boca a boca. Primero con amigos, luego con familiares, más tarde con conocidos de conocidos. Su bar, su cuñado y su asesoría se convirtieron en los templos donde se rendía culto a su supuesta sabiduría financiera. Personas de toda condición —policías, guardias civiles, abogados— acudían con bolsas de dinero, incluso de madrugada, para aprovechar su “milagro económico”.

Alamy Stock Photo Caleta de Vélez, Vélez-Málaga

“El sistema se expandía en secreto, con discreción. Pero funcionaba, o eso parecía. Algunos sí obtuvieron beneficios al principio. Y eso le sirvió para ganar más confianza”, detalla Fuentes. Como agente de seguros de Occident (antes Catalana Occidente), Paco contaba con la credibilidad suficiente para atraer inversiones. Hasta que desapareció, el pasado 15 de julio, junto a su mujer, Tetiana P., también en busca y captura.

“Ten en cuenta que esto es una zona de veraneo”, explicaba la abogada. “Hay gente que viene y se va. Mis padres viven aquí, yo vivo en Birmingham. Mi pareja también. Y dices: ‘Bueno, ya mis padres están sacando un beneficio, yo invierto mis ahorros’”.

Un estafador con apariencia de salvador

El modus operandi era el habitual: prometer exclusividad, evitar transferencias bancarias, entregar simples folios manuscritos con supuestos beneficios y crear una atmósfera de lealtad que nadie se atrevía a cuestionar. Algunos documentos llevaban incluso el membrete de Occident, lo que reforzaba el engaño.

Alamy Stock Photo Iglesia de San Juan y el pueblo de Vélez Málaga

Tras la detención de Paco el Bueno, la aseguradora ha anunciado que ha roto cualquier relación con él y ha presentado denuncia en el juzgado número 3 de Vélez Málaga. Incluso ha colocado a un responsable en la oficina de la zona para atender personalmente a los afectados.

Las consecuencias son devastadoras. Además del dinero, hay inversiones inmobiliarias, propiedades comprometidas y un entramado familiar implicado: la esposa del detenido, su hermana y su cuñado, todos bajo el foco de la investigación. Mientras tanto, más de 200 afectados han formado una plataforma y se plantean incluso protestar ante Occident, especialmente en eventos como Starlite Marbella 2025, donde la aseguradora participa como entidad colaboradora.