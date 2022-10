Una joven se hace viral al ir a echar gasolina: el vídeo de la multitud de intentos por llenar el depósito

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un escaparate de lo que nos ocurre a diario. Antes de su existencia, cuando vivías una anécdota divertida o inusual de camino al trabajo o comprando en el supermercado, esperabas a llegar a casa para compartirla con tu círculo más cercano. Sin embargo, en pleno año 2022, vivimos en la era de la inmediatez y gracias a las redes, podemos contar, en tiempo real, dónde estamos, qué hacemos o qué nos pasa. Es el caso de Twitter, donde es frecuente compartir este tipo de anécdotas y que, en apenas unas horas, lleguen a miles de usuarios que se ríen contigo o comparten tu indignación.

Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día todo el mundo lleva un móvil en la mano y puedes ser grabado en el momento. Es lo que le ha sucedido a esta joven, que ha sido captada en una gasolinera intentando echar gasolina a su coche, intentándolo reiteradamente hasta en 8 ocasiones y no consiguiéndolo hasta pasados unos minutos.

El vídeo viral de una chica intentando echar gasolina

En esta ocasión, ha sido una cuenta de Twitter que sube vídeos de situaciones divertidas, la que ha sacado a la luz la anécdota que ha vivido una joven al ir a echar gasolina. La escena tiene lugar en Estados Unidos, donde una chica intenta, hasta en ocho ocasiones, acercar la manguera del surtidor hasta el depósito de su coche. Y es que parece que no calculó muy bien ni el tamaño de su vehículo, que es bastante grande, ni la distancia que había desde este hasta el surtidor.

La situación tan surrealista ha sido grabada por dos jóvenes que iban en otro coche y que no daban crédito a lo que veían. "¿Qué está haciendo?", se les escucha decir al inicio. Entre risas y sin poder contenerlas, no cesan en su empeño hasta comprobar de primera mano el resultado final. Y es que incluso se puede ver cómo esta joven calcula con zancadas qué distancia hay hasta su coche, pero tampoco lo consigue. Y da varias vueltas, cambiándose de lado para conseguirlo, pero no es hasta que cambia a otro surtidor cuando lo consigue finalmente, dejando claro que nunca hay que desistir porque las cosas acaban saliendo.





La situación se ha hecho viral en Twitter, donde el vídeo acumula más de 190.000 'me gusta'. Además, el tuit tiene centenares de respuestas que, sin quererlo, han creado un hilo en la red social lleno de vídeos virales de situaciones ocurridas en las gasolineras. Y es que es un lugar donde pueden tener lugar multitud de anécdotas divertidas, tanto al ir a llenar el depósito, como en el momento de lavar tu vehículo.