No saca la nota que esperaba en Selectividad y, por ello, critica un componente del sistema educativo que detesta: "Lamentable"

En España, junio es sinónimo de nervios, apuntes de última hora y decisiones que marcarán el futuro de miles de jóvenes. Es época de Selectividad —oficialmente conocida como la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU)—, un examen que abre o cierra las puertas a la carrera deseada. Este año, sin embargo, los resultados no han acompañado como en cursos anteriores. Las notas han bajado y el porcentaje de aprobados ha descendido. Una realidad que ha encendido el debate entre alumnos, docentes y padres.

Desde el colegio Maristas de Chamberí, en Madrid, Fernando de Haro recoge, en La Mañana del Fin de Semana de COPE, impresiones de profesores y alumnos tras conocer los resultados. Amanda Carmena, coordinadora de Bachillerato del centro, confirma que “aunque han aprobado los 87 alumnos presentados, la media ha bajado dos décimas respecto al año pasado”. ¿El motivo? Un cambio en el formato del examen.

“El tema de no poder descartar nada de la materia ha sido clave”, explica Carmena. Antes, los estudiantes podían elegir qué preguntas responder. Este año, han tenido que prepararse todo el temario, sin excepciones. “Esto hace que los alumnos buenos destaquen, pero los de nivel medio lo pasen peor”, añade.

Entre los testimonios recogidos por De Haro destaca el de una estudiante que no ha conseguido la nota necesaria para acceder a Gestión Aeronáutica, una carrera nueva de perfil social en la Universidad Autónoma de Madrid. Con una calificación de 8 sobre 14, se queda a más de dos puntos del corte necesario, que está en torno al 10,8. La joven no oculta su frustración: “Los exámenes no han sido mis mejores, estaba muy nerviosa. Matemáticas y economía fueron un desastre”.

Pero su crítica va más allá del resultado individual. Para ella, el problema es estructural: “Me parece lamentable el sistema de acceso a la universidad en España”. Según argumenta, la desigualdad entre comunidades autónomas es injusta: “Conozco casos de gente que no es de Madrid y que ha hecho exámenes muy distintos. No me parece justo”.

Una de las principales reclamaciones de alumnos y expertos es la falta de un examen común a nivel nacional. Actualmente, cada comunidad autónoma diseña sus propias pruebas, lo que genera diferencias en nivel de dificultad, criterios de corrección y exigencia.

“Debería haber un sistema único para todo el país”, insiste la estudiante. Aunque reconoce que no sabe si eso le habría favorecido, tiene claro que “sería más justo”. Esta petición no es nueva, pero cobra fuerza cada año cuando se publican los resultados y se revelan los desequilibrios entre regiones.

Pese a todo, no todo son quejas. Otros alumnos del mismo centro comparten su satisfacción por haber alcanzado las notas necesarias. Lucas, por ejemplo, quería estudiar ADE y Derecho, un doble grado exigente que pedía un 13. Aunque no llegó, consiguió un 12,23 y accede finalmente a ADE, su segunda opción. “Sabía que no iba a llegar, era una opción más utópica, pero estoy contento”, confiesa.

Por su parte, otra alumna ha logrado un 13,54 y estudiará Ingeniería Aeroespacial. Otra, con un 13,45, entrará en Matemáticas y Ciencia de Datos. Pero incluso entre quienes logran su objetivo, el sentimiento general es de incomodidad con el sistema. “Hay mucha presión, mucho estrés. Y si no entras, repetir la prueba no compensa”, dicen.

La posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria existe, pero no todos la contemplan. “Aunque saque mejor nota en julio, los de la ordinaria tienen prioridad”, explica una alumna. Esta norma hace que muchos se planteen si realmente merece la pena volver a intentarlo.

Frente a esta situación, algunos optan por matricularse en otro grado y luego intentar cambiarse el año siguiente. “Puedo convalidar asignaturas y probar suerte en segundo”, comenta una de las jóvenes.

El acceso a la universidad es uno de los momentos más importantes en la vida de los estudiantes españoles. Cada año, la Selectividad pone a prueba no solo sus conocimientos, sino también su resistencia emocional. Y si bien es un filtro necesario, cada vez son más las voces que reclaman una reforma que garantice equidad y menos incertidumbre.