Un camarero de Valladolid escucha lo que le cuenta un cliente y se hace viral por su gesto: "No me conocía"

Las redes sociales dan voz a todo tipo de historias. Buenas, malas, regulares. Pero esta última, sin duda, da cierta esperanza en la buena fe de los seres humanos. En esta ocasión, protagoniza lo ocurrido el camarero de un restaurante de Valladolid y un cliente que ha contado lo que le ocurrió con el mismo. Todo empezó así. "El otro día haciendo recados entré en una cafetería en López Gómez, y pedí un café a la vez que sacaba la cartera. Me di cuenta que había vaciado la cartera en casa y no tenía ni un euro. Le dije al chico que no me lo hiciera, que no tenía efectivo para pagarle".

Te preguntarás... ¿y qué ocurrió después? pues el usuario contó a través de Twitter que, lejos de aceptar la petición que le había realizado a ese camarero, sí que le sirvió el café. Le dijo que no lo pagase y que volviese otro día para tomarse uno de nuevo. Un gesto que conmovió al cliente, quien finalmente pudo pagarle tras encontrarse con una conocida que le prestó el dinero que necesitaba. "No me conocía de nada y me invitó a un café sin más, sin saber si yo volvería de nuevo".





Todas las personas que leyeron atentamente la historia aplaudieron la actitud del camarero. De hecho, la publicación se convirtió rápidamente en viral pues cuenta con más de 960 retweets, 50 tweets citados y más de 8.000 'likes'. Lo curioso es que otros tuiteros contaron historias similares. "Me está pasando en Asturias de vez en cuando (soy bastante despistado con el dinero en efectivo), aunque todas las veces he terminado encontrándolo. Pero el 'no te preocupes, me lo das mañana' es algo que me llega muy dentro". No obstante, otro usuario decía que había vivido experiencias contrarias. "Una vez me pasó y me pidieron el móvil como fianza".

Sea como fuere, este es el ejemplo perfecto de que la bondad y humanidad todavía puede encontrarse en este tipo de gestos.

Un camarero no da crédito por la inesperada nota que ha dejado un cliente en un pedido a domicilio: "Por favor"

En esta ocasión, ha sido la cuenta de 'Soy Camarero' la que ha compartido la anécdota vivida con un cliente a raíz de una nota en un pedido. En el tuit se puede ver una imagen de una parte del ticket. El consumidor incluyó una inesperada nota en la que se puede leer: "Por favor mi madre no me dejó comida, me muero de hambre".





Una frase que ha dejado a cuadros al encargado de preparar el pedido, en el que está incluida, al menos, una pizza. Y es que, según se explica en el tuit, al recibir la comanda, el local decidió hacer un obsequio al consumidor tras haber leído la nota. "Le pusimos de regalo el postre porque nos dió cosica", escribe 'Soy Camarero'.

Son varios los usuarios que no han podido resistirse a contestar al tuit tras enterarse de lo ocurrido, y mientras algunos se preguntan como dicha persona no puede ser capaz de "hacerse un par de huevos fritos", otros apuntan que simplemente se trata de una broma del cliente.